VIDEO: Pobladores agreden y retienen al alcalde de San Salvador, Hidalgo; Morena condena violencia

El alcalde de San Salvador, Norberto Martínez Cruz, fue sacado de su oficina por habitantes inconformes.

Una jornada de tensión se registró este martes 18 de agosto en el municipio de San Salvador, Hidalgo, luego de que habitantes de la comunidad de La Flor, perteneciente a Xuchitlán, irrumpieron en las oficinas de la Presidencia Municipal y retuvieron al alcalde Norberto Martínez Cruz, en medio de empujones, jaloneos y reclamos para que se agilicen diversas obras solicitadas por los pobladores.

Los hechos quedaron registrados en videos difundidos en redes sociales. En las imágenes se observa al presidente municipal durante una reunión de Cabildo, cuando un grupo de habitantes ingresa al lugar y comienza a increparlo. Momentos después, varias personas lo jalan y lo obligan a ponerse de pie.

Así irrumpieron pobladores en cabildo de San Salvador

La situación subió de tono rápidamente. Entre empujones y forcejeos, los inconformes sacaron al alcalde de su oficina, mientras otros funcionarios municipales intentaban intervenir para evitar que la situación escalara.

En uno de los momentos de mayor tensión, los pobladores amagaron con llevarse a Martínez Cruz hasta su comunidad. Elementos de la Policía Municipal también intervinieron ante el conflicto que se desarrollaba dentro de las instalaciones del gobierno local.

Los reportes sobre lo ocurrido señalan que el alcalde y otros funcionarios municipales fueron retenidos por los habitantes inconformes, aunque las autoridades estatales intervinieron posteriormente para establecer un diálogo con la comunidad.

Además del alcalde Martínez Cruz, los pobladores también retuvieron a la secretaria general, Luciana Mejía Hernández; al titular de, Obras Públicas, Fernando Trejo, así como al responsable del área de Catastro y a dos patrullas.

El conflicto se originó durante una mesa de trabajo entre representantes de La Flor y el gobierno municipal. El objetivo de la reunión era revisar asuntos relacionados con obras y trabajos solicitados por los habitantes, quienes piden que el gobierno cumpla con sus compromisos.

Gobierno de Hidalgo llama al diálogo en San Salvador

El secretario de gobierno de Hidalgo, Guillermo Olivares Reyna, confirmó que las autoridades mantenían comunicación con los habitantes y con el presidente municipal para tratar de destrabar el conflicto.

“Hay ya diálogo desde hace algunos momentos entre el presidente municipal y la comunidad de La Flor, allá en el municipio de San Salvador. Esperamos que en unos minutos más se pueda resolver el tema”, declaró el funcionario estatal.

Olivares Reyna explicó que los pobladores tienen distintos planteamientos hacia el gobierno municipal y que algunos de ellos ya habían sido atendidos con anterioridad. Sin embargo, reconoció que una de las principales inconformidades está relacionada con el avance de trabajos solicitados.

“Claro, la comunidad está con el ánimo de que se apresuren los trabajos y demás”, señaló el secretario de gobierno.

Olivares Reyna no precisó cuáles son las obras o compromisos específicos que reclaman los habitantes de La Flor. Tampoco detalló el alcance de las agresiones que se habrían registrado contra el alcalde durante la protesta.

“Pues no fueron las formas más adecuadas, desde luego, por parte de la comunidad”, respondió al ser cuestionado sobre los hechos.

El secretario sostuvo que las autoridades han insistido en que los desacuerdos deben plantearse mediante el diálogo y con respeto.

Morena condena violencia tras retención de Norberto Martínez

El episodio provocó generó una reacción por parte de Morena, partido al que pertenece el alcalde. El Comité Ejecutivo Estatal de Morena Hidalgo condenó los hechos y llamó a las partes involucradas a evitar cualquier expresión de violencia.

A través de un comunicado, la dirigencia estatal expresó su preocupación por lo ocurrido en San Salvador y rechazó que la comunidad recuerra a intimidación o las agresiones físicas para resolver diferencias.

Morena Hidalgo señaló que reconoce las demandas de los pueblos y comunidades, pero sostuvo que las diferencias deben atenderse mediante mesas de diálogo, entendimiento y negociación institucional.

El partido también hizo un llamado tanto al gobierno municipal como a las representaciones comunitarias de San Salvador a privilegiar la apertura y la escucha para encontrar soluciones a las exigencias de los habitantes.

“La transformación de nuestras comunidades exige construir puentes firmes de comunicación que permitan traducir el presupuesto en bienestar tangible, sin recurrir a la violencia”, sostuvo la dirigencia partidista.

Cabe recordar que esta es la segunda ocasión en que el alcalde Norberto Martínez es retenido por pobladores. En marzo de este año, habitantes de la comunidad de Caxuxi se lo llevaron durante más de 15 horas a un bloqueo carretero de la vía federal México-Laredo.

Con información de Quadratín Hidalgo.