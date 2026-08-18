Ariadna Montiel reconoce que presunto operador de la mafia rumana es militante de Morena

Ariadna Montiel, líder nacional de Morena, confirmó que Alejandro Enrique Arcos Romero, señalado en investigaciones por sus presuntos vínculos con la denominada mafia rumana, permanece registrado como militante del partido desde 2013. (Cuartoscuro).

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, confirmó que Alejandro Enrique Arcos Romero, señalado en investigaciones periodísticas por sus presuntos vínculos con la mafia rumana, permanece registrado como militante del partido desde 2013. Explicó que el caso fue remitido a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) para que revise la situación y determine las medidas que correspondan.

La confirmación ocurre después de que la propia dirigente negara previamente que Arcos Romero perteneciera al partido.

“Nos reportó el coordinador del Padrón que estaba afiliado desde 2013, como en el inicio. No tenemos el refrendo, pero está porque está desde el 2013. Y nosotros no bajamos a la gente, sino manifiesta su intención de no estar”, explicó la dirigente morenista.

Ante los señalamientos contra Arcos Romero, Montiel indicó que solicitó a la CNHJ conocer el caso y actuar conforme a sus atribuciones.

“Le pedimos a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que tenga conocimiento y actúe como considere la comisión”, sostuvo.

Ariadna Montiel recordó que Morena no elimina automáticamente a las personas de sus registros cuando dejan de participar, sino que se necesita que manifiesten expresamente su intención de abandonar la organización.

¿Cuál es la relación entre Arcos Romero y la mafia rumana?

Alejandro Arcos Romero apareció mencionado en investigaciones periodísticas que lo vinculan con una red financiera que sería parte de la mafia rumana, organización encabezada presuntamente por Florian Tudor, conocido como “El Tiburón”, detenido en 2021.

Según los datos publicados por Reforma y Mexicanos contra la corrupción, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) habría identificado a Arcos Romero como uno de los operadores financieros de aquella red.

Arcos Romero habría estado relacionado con al menos 14 empresas señaladas como presuntas compañías fachada.

El militante morenista también tendría relación con Rafael Marín Mollinedo, exiderector de Aduanas, quien busca contender a las elecciones de 2027 para ser gobernador de Quintana Roo.

Según los reportes, Arcos Romero era el secretario particular de Marín Mollinedo durante su gestión al frente de la Agencia Nacional de Aduanas de México.