Alan Ibarra, de Magneto, aclara cuál es su estado de salud tras su hospitalización: ‘Estoy vivo’

Alan Ibarra también agradeció los mensajes de apoyo que recibió tras darse a conocer la noticia de su hospitalización. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/Unsplash)

Alan Ibarra, el cantante de Magneto, confirmó que recibió atención médica en una clínica y habló sobre su estado de salud actual, luego de que se rumoró que el intérprete de ‘Vuela, vuela’ se encontraba en el hospital.

De acuerdo con las especulaciones, Alan Ibarra presentó una alteración en los niveles de sodio en la sangre. MedlinePlus indica que si este mineral se encuentra demasiado bajo o alto, puede ser un indicador de diversos padecimientos, entre ellos problemas renales o deshidratación.

Además, se rumoró que el compositor mexicano presuntamente se encontraba delicado. Por ello, tras horas de especulaciones, el cantante de Magneto se tomó un tiempo para aclarar cómo se encuentra.

¿Qué dijo Alan Ibarra, de Magneto, sobre su estado de salud?

Alan Ibarra reapareció a través de un video compartido por la periodista Ana María Alvarado, en el que confirmó que recientemente recibió atención médica en un hospital de Mérida llamado Dr. Agustín O’Horán.

El también exparticipante de MasterChef Celebrity aseguró que la atención que recibió fue óptima y elogió las instalaciones del hospital general, ya que considera que están bien equipadas y modernas.

“El tiempo de espera para las consultas en emergencias, la verdad es que también es muy breve”, compartió. Alan también aprovechó el clip para desmentir que su estado de salud fuera delicado, pues afirmó que se encuentra bien.

“Estoy aquí para, primero que nada, agradecer que estoy bien, que estoy vivo y que fui muy bien cuidado”, comentó, además de expresar su gratitud por las muestras de cariño que recibió de sus seguidores.

Hasta ahora, el exparticipante de ¿Quién es la máscara? no ha revelado cuál fue el diagnóstico que recibió o qué padecimiento lo llevó a recibir atención médica en el hospital de Mérida.

¿Qué enfermedades tiene Alan Ibarra? Estos son los trastornos que ha padecido

Alan Ibarra tiene en su historial médico algunos trastornos mentales, entre ellos la depresión, un diagnóstico del que habló abiertamente el año pasado, luego de ser criticado por la manera en la que actuó en los shows del 90s Pop Tour.

“A cualquier persona nos puede llegar a pasar tener un bajón en la vida. En mi vida he arrastrado varias cosas difíciles, son cosas que de repente la gente no sabe, pero es bueno también que sepan”, comentó en entrevista con Sale el Sol.

En aquella ocasión, Alan hizo énfasis en la importancia de contar con una red de apoyo que esté presente cuando situaciones complejas llevan a las personas al punto de quiebre.

El cantante aprovechó la ocasión para decirles a sus seguidores que viven con depresión que no están solos y que buscar ayuda profesional es importante para sobrellevar este trastorno.

“Decirle a la gente que no se sienta como bicho raro, que le puede pasar a cualquiera, en cualquier momento de la vida y que lo importante es buscar ayuda”, afirmó.

Además, en 2020, Alan Ibarra reveló, en entrevista con De Primera Mano, que le diagnosticaron hipocondría, la cual desarrolló a raíz de la pandemia por COVID-19, un trastorno por el que estuvo yendo a terapia durante un tiempo.