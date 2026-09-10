‘Yo no me quería ir, me sacaron’: Gala Montes explica su salida de ‘La Casa de los Famosos’

Gala Montes aclaró los motivos de su salida de ‘La Casa de los Famosos México’ 2026 y negó varios de los rumores que surgieron durante su breve estancia en el reality. (Fotoarte El Financiero / Cuartoscuro.com).

Gala Montes abandonó La Casa de los Famosos México 2026 tras apenas dos días de haberse incorporado sorpresivamente a la temporada; sin embargo, dejó a su paso un torbellino de rumores que ha decidido aclarar.

Durante su breve estancia, la actriz mostró varias actitudes extrañas, habló sobre consumo de drogas y desconcertó a los habitantes. En medio del escándalo por su salida del reality, además se anunció que estaba suspendida indefinidamente de Malinche, el musical, producción de Nacho Cano.

Gala Montes quedó fuera de 'Malinche, musical', creado por Nacho Cano. (Foto: Cuartoscuro)

¿Por qué Gala Montes salió de ‘La Casa de los Famosos México’ 2026?

Tras reaparecer al lado de Emiliano Aguilar en redes sociales, Gala Montes aclaró en varias historias de Instagram que no tenía intenciones de abandonar el reality.

Según su relato, todo el conflicto comenzó porque estaba en su periodo menstrual, tuvo un accidente y la producción no le facilitó los productos femeninos necesarios. Ante la urgencia, Gala caminó hacia el área donde reciben los paquetes de Amazon y abrió la puerta trasera del foro para solicitarlo a La Jefa:

“Me fui ahí, obviamente los participantes no abren esa puta puerta, pero yo sé que es un foro porque yo viví ahí, entonces me valió verga y agarré y abrí la puerta, me salí de La Casa de los Famosos México y le dije: ‘Jefa, un tampón, un tampón’. Y ya no me regresé”.

La exparticipante de Supernova Strikers 2025 reiteró que quería quedarse: “¿Yo por qué me voy a querer salir si acababa de entrar? Ya hasta me volví a emputar. Yo no me quería salir, me sacaron. Yo estaba toda madre, rehabilitada, sin fumar, pasándomela de huevos, boxeando, durmiendo mis horas”.

En el confesionario solicitó repetidamente que le entregaran el producto de higiene, pero le comentaron que no se lo podían dar en ese momento: debía salir de ahí primero: “O sea, ¿cómo que no me lo puedes dar ahorita? (...) Yo dije, ‘Jefa, no, Jefa, me está haciendo enojar de verdad, porque yo no voy a salir, estoy toda manchada’“.

Al final accedió a salir y encontró a la psicóloga, quien le comentó tras la consulta previa ella firmó que no podría tener un brote psicótico, pero había preocupación: “Cosas muy incongruentes (...) Entonces yo me emputé”.

Sin embargo, negó haber agredido a la psicóloga, como afirmó la periodista Johana Vega-Biestro: “A la que le voy a partir la madre es a ti, Joana. A ti sí te voy a partir la madre el día que te vea para que dejes de estar inventando mamadas o la gente que te esté pasando datos te las pase bien, porque si no te vas a meter ahora sí que en pedos y ya me la debes porque ya te metiste con mi mamá y conmigo. Y con mi mamá nadie se mete, solo yo (...) Respeta o te voy a hacer que respetes”.

Gala Montes aclara rumores sobre su conducta en ‘LCDLFM’

Uno de los incidentes que desconcertó a los habitantes de La Casa de los Famosos México fue la desaparición de una gran cantidad de jamón, de lo cual ella fue culpada: “¿Seis paquetes de jamón Yahir? No mames, cabrón, no desayuné, no comí, o sea, me comí tres, mamón, tres (...) Eso de inventarle a la gente algo de la comida me parece tan bajo y esa fue la producción".

Sobre estar en supuesto estado de ebriedad y haciendo ejercicio en la madrugada, Montes explicó que está en pleno entrenamiento de boxeo para una pelea programada para el próximo 30 de septiembre.

Gala Montes afirma que le pagaron por hacer controversias en 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: Cuartoscuro) (Graciela López Herrera)

Además, acusó que ese día Ese Pérez la abrazó sin su consentimiento y criticó que los medios lo vendieran como que estaba ebria en lugar de señalar esa acción: “¿Por qué no dicen ese acosa a Gala Montes en estado de sobnolencia absoluto porque Gala estaba dormida?“.

La cantante además desmintió consumir pastillas u otras sustancias y admitió que solo es marihuana, hábito que inició cuando le impidieron ver a su sobrina: “Deja de estar inventando que soy drogadicta, mi hermana sí es”.

La estrategia de Gala Montes en ‘La Casa de los Famosos México’ 2026

Gala Montes reveló cuál sería su estrategia en La Casa de los Famosos México: entró con la idea de crear un equipo exclusivo de mujeres para eliminar a los hombres, pero sintió que no hubo cooperación por parte de varias participantes.

“Si yo les dijera cuánto me pagaron a mí por este por el desvergue que hice. Por eso hice ese desvergue, porque me pagan bien”, admitió.

Además, expresó su apoyo y buenos deseos para que Karina Torres o Massad ganen la final.