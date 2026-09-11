‘No nos dejaron volar’: Carín León explica la cancelación de su concierto en The Sphere

Carín León se disculpó con sus fans por los inconvenientes, ya que muchos pagaron vuelos y hospedaje solo para ir al concierto. (Foto: Cuartoscuro/Unsplash)

¡Se pospone la ‘boda del huitlacoche’! Tras la cancelación del primer concierto de Carín León en The Sphere de Las Vegas, el cantante de música regional mexicana explicó que no llegó al recinto debido a que su avión presentó fallas mecánicas.

El anuncio sobre la cancelación del espectáculo, que marcaba el inicio de una residencia en Las Vegas, se dio cuando los fans del intérprete de ‘Que Vuelvas’ ya estaban en The Sphere, lo que provocó abucheos y molestias.

“Venimos desde lejísimos. O sea, vuelos, hotel. Solo venimos para esto”, comentó una fan del cantante Carín León en una transmisión que realizó el periodista Gustavo Adolfo Infante en sus redes sociales, una situación por la cual el artista se disculpó.

¿Qué le pasó al avión de Carín León?

A través de dos videos compartidos en sus historias de Instagram, Carín León comentó que no logró llegar a The Sphere debido a que los aviones que intentó utilizar para viajar a Las Vegas presentaron fallas.

“Nuestra salida estaba programada como a las 2:00 o 3:00 de la tarde. Fuimos al avión y tuvimos una falla de frenos”, dijo. El intérprete de ‘Primera Cita’ explicó que, ante esta situación, pidieron una segunda aeronave.

Aunque tenían el tiempo suficiente para llegar, al intentar hacer el viaje les informaron que esta también presentaba fallas, aunque “ahora con la dirección”. Carín León también dijo que cuenta con los testimonios de los pilotos y del aeropuerto para corroborar su versión.

Dados los problemas que presentaron los aviones, el músico optó por no viajar con el objetivo de preservar la seguridad de su equipo y de la tripulación: “la verdad, que no estaba en nuestras manos (...) las autoridades correspondientes no lo dejaron volar”, añadió.

El cantante Carin León no logró llegar a su concierto en Las Vegas. (Foto: Cuartoscuro) (Gabriel Larios)

El cantante reiteró que la cancelación en The Sphere no fue por falta de compromiso y se disculpó con todas las personas que ya estaban listas para vivir la primera de cuatro fechas en Las Vegas.

“Con el corazón en la mano, les pido una gran, gran disculpa y reiterarles nuestro amor”, indicó. Carín León también dijo estar consciente de que su explicación no les devolvería a los fans el tiempo y los sacrificios que hicieron; sin embargo, quería pedirles perdón.

Ante las críticas por la cancelación del evento, Meylin Zuñiga, la pareja del cantante, habló al respecto en sus redes sociales, donde pidió respeto al trabajo de Carín León, puesto que intentó todo lo que estaba en sus manos para llegar.

“¿Qué es lo peor de todo esto? ¿Haberlos dejado plantados, con la posibilidad de primero Dios volver a cantar juntos o la noticia de que se cayó el avión? ¿Ahí sí habrían llorado y no coreado grosería y media? Entiendo la frustración (...) pero ojalá y también entendieran la impotencia del artista de no haber podido llegar”, dijo.

¿Para qué fecha se pospuso el concierto de Carín León?

Tras el show del 10 de septiembre, Carín León tiene programadas tres fechas más en The Sphere: el 11, 12 y 13 de septiembre, compromisos para los cuales las entradas ya están agotadas.

Por este motivo, ante la cancelación, el show fue reprogramado para el 15 de septiembre de 2027, una fecha para la cual los boletos del 11 de septiembre de 2026 serán válidos.

“Sus boletos van a ser válidos para la nueva fecha, el 15 de septiembre del 2027. Y si de plano no puede acompañarnos, pueden solicitar su reembolso en el punto donde los compraron, dentro de los próximos 30 días”, dijo Carín León.