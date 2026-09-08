¡Fuerte no soy! Intocable en el Zócalo: Fecha, hora y todo sobre el concierto del Grito de Independencia

Intocable se presentará en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo 15 de septiembre, como parte de los festejos por el Grito de Independencia. (Fotos: Cuartoscuro.com / Intocable).

‘¿Y todo para qué?, ¿para quedarse en casa el 15 de septiembre? Intocable ya nos dio el pretexto perfecto para lanzarnos a dar el Grito de Independencia en el Zócalo de la Ciudad de México: ¡un concierto gratis!

Los intérpretes de ‘Fuerte no Soy’, ‘Eres mi Droga’ y ‘Enséñame a Olvidar’ confirmaron que se presentarán en el Zócalo de CDMX para celebrar las Fiestas Patrias.

¿Cuándo y a qué hora es el concierto de Intocable en el Zócalo?

Grupo Intocable se presentará el martes 15 de septiembre de 2026 en la Plaza de la Constitución con un espectáculo de acceso gratuito que forma parte de su Cultura Tour 2026.

Desde inicios de año, la agrupación anunció este show en su sitio web oficial. Hace unos días calentó los ánimos, con una video en Instagram donde aparece el Zócalo y la bandera de México: ‘Llegó el momento de volvernos a encontrar’, escribió.

De acuerdo con su página oficial, el concierto comenzará a las 19:00 horas. Después, dará paso a la ceremonia del Grito de Independencia en Palacio Nacional.

Al momento, no se ha informado el programa completo de actividades para la noche del 15 de septiembre ni si habrá otros artistas en el escenario del Zócalo.

Intocable, grupo formado en 1993 en Zapata (Texas), ha triunfado en México y Estados Unidos: el pasado 16 de julio recibió la estrella número 2,852 del Paseo de la Fama de Hollywood, en la categoría de Grabación.

La distinción fue otorgada por una trayectoria de más de 30 años y por su contribución a la música latina, incluso se proclamó el 16 de julio como el Día de Intocable en Hollywood.

Después de su presentación en la capital mexicana, el grupo continuará con su Cultura Tour 2026, por Toluca, Puebla, Querétaro y Texas.

El grupo Intocable llevará sus éxitos como ‘Fuerte no Soy’ y ‘¿Y todo para qué?’ al Zócalo de CDMX durante las Fiestas Patrias de 2026. (Foto: Cuartoscuro.com). (Graciela López Herrera)

Conciertos gratis en CDMX por el 15 de septiembre

Mientras el Zócalo tendrá a Intocable, distintas alcaldías de la Ciudad de México preparan sus propias celebraciones para el 15 de septiembre con pop, música regional mexicana y cumbia.

Estos son los anuncios al momento:

Álvaro Obregón: 90’s Pop Tour, con Kabah, JNS, Caló, Mercurio, Erik Rubín y La Original Sonora Dinamita de Lucho Argaín y Wilder Gómez.

90’s Pop Tour, con Kabah, JNS, Caló, Mercurio, Erik Rubín y La Original Sonora Dinamita de Lucho Argaín y Wilder Gómez. Benito Juárez: Aleks Syntek, Diego Schoening y Baxter.

Aleks Syntek, Diego Schoening y Baxter. Cuajimalpa : Ninel Conde, Sonido La Changa, Las Estrellas de Sinaloa de Germán Lizárraga e Internacional Carro Show.

: Ninel Conde, Sonido La Changa, Las Estrellas de Sinaloa de Germán Lizárraga e Internacional Carro Show. Cuauhtémoc : Luis Ángel ‘El Flaco’, Matute y Los Chicos N5.

: Luis Ángel ‘El Flaco’, Matute y Los Chicos N5. Iztacalco : Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey, junto con Adolescentes Orquesta.

: Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey, junto con Adolescentes Orquesta. Iztapalapa : Pancho Barraza, Grupo Aroma, Sonora Altepexana y Jorge Carmona.

: Pancho Barraza, Grupo Aroma, Sonora Altepexana y Jorge Carmona. Miguel Hidalgo : Paty Cantú, Grupo Yaguarú y Embajadores de la Cumbia Dinamita.

: Paty Cantú, Grupo Yaguarú y Embajadores de la Cumbia Dinamita. Tláhuac : Vagón Chicano, Recordando a La Sonora Dinamita, Edgar Jiménez y Flores de México.

: Vagón Chicano, Recordando a La Sonora Dinamita, Edgar Jiménez y Flores de México. Xochimilco : El Gran Silencio, Lorenzo Negrete y Los Mismos Reyes.

: El Gran Silencio, Lorenzo Negrete y Los Mismos Reyes. Magdalena Contreras: Internacional Orquesta La Típica, Los Búhos, Grupo Magia Azul, Concepto Herencia y KMB La Sonora.

La celebración de las Fiestas Patrias en CDMX continuará el 16 de septiembre, día de descanso obligatorio, con el tradicional Desfile Cívico Militar, que también estará encabezado por la presidenta de México.