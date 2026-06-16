Festival Internacional del Chile en Nogada 2026: Fechas, sede, actividades y detalles del evento

El Festival Internacional del Chile en Nogada 2026 se realizará durante todos los fines de semana de agosto. (Foto: Cuartoscuro/ Imagen generada con IA Gemini)

La temporada del chile en nogada está cada vez más cerca y Puebla ya alista una de las celebraciones gastronómicas más importantes del año: el Festival Internacional del Chile en Nogada 2026, un evento que reunirá a cocineras tradicionales, productores, artesanos y visitantes que buscan probar uno de los platillos más representativos de la cocina mexicana.

El encuentro tiene lugar en San Nicolás de los Ranchos, municipio ubicado a las faldas del Popocatépetl, en Puebla, entidad conocida por producir los ingredientes que forman parte de la receta tradicional.

La edición de este año tendrá un significado especial debido a que marcará el 25 aniversario de una celebración que, con el paso del tiempo, logró consolidarse como uno de los eventos gastronómicos más relevantes de Puebla. Además de la degustación del famoso platillo, los asistentes encontrarán actividades culturales, recreativas y artísticas durante agosto.

Festival Internacional del Chile en Nogada 2026: ¿Cuándo y a qué hora será el evento?

El Festival Internacional del Chile en Nogada se desarrolla durante todos los fines de semana de agosto, con una programación que combina gastronomía, espectáculos culturales y actividades familiares.

1° fin de semana: 1 y 2 de agosto

2° fin de semana: 8 y 9 de agosto

3° fin de semana: 15 y 16 de agosto

4° fin de semana: 22 y 23 de agosto

El evento comienza en todas las fechas a las 11:00 de la mañana y finaliza a las 6:00 de la tarde, lo que permite a los asistentes disfrutar de toda una tarde llena de sabor y tradición.

¿Dónde es el Festival Internacional del Chile en Nogada 2026?

El Festival Internacional del Chile en Nogada 2026 se realiza en San Nicolás de los Ranchos, municipio poblano ubicado en la región de los volcanes. La localidad es conocida por la producción de diversos ingredientes que forman parte de la receta tradicional del chile en nogada.

Dónde: San Nicolás de los Ranchos

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural señala que el chile en nogada es un platillo de temporada que suele consumirse entre julio y septiembre debido a que ingredientes como la nuez de Castilla y la granada se cosechan durante esos meses. Esta temporalidad permite que la preparación conserve las características que la distinguen dentro de la gastronomía mexicana.

¿Qué habrá en el Festival Internacional del Chile en Nogada 2026?

Los organizadores anunciaron un programa que incluirá actividades gastronómicas, culturales, artísticas, recreativas y sociales. Durante la conferencia de prensa destacaron que la intención es ofrecer una experiencia más amplia que la degustación del platillo, por lo que cada fin de semana tendrá una temática distinta.

El primer fin de semana, correspondiente al 1 y 2 de agosto, estará dedicado al circo. Los asistentes podrán encontrar espectáculos y actividades relacionadas con esta temática, pensadas para el público familiar.

El programa también contempla una ambientación medieval, que incluirá la presencia de caballeros y otras sorpresas para los asistentes.

El evento ofrecerá otros platillos además del chile en nogada. (Foto: Cecilia L. García).

Otra de las propuestas estará dedicada al folclor mexicano, con actividades relacionadas con la denominada “Tradicional Fiesta Mexicana”, que, según los organizadores, tendrá música y color. El último fin de semana se contemplan globos aerostáticos y papalotes.

Además, los organizadores confirmaron la presencia de cocineras tradicionales encargadas de preparar el chile en nogada, expositores gastronómicos, productores locales y artesanos. También habrá una Ruta del Nogal, exhibición de autos antiguos y espacios destinados a la venta de productos regionales.