Cuotas escolares: el problema que viene

El inicio del actual ciclo escolar comienza a mostrar uno de esos problemas que quizá no fueron suficientemente considerados cuando desde el Gobierno Federal se reforzó el mensaje de que las familias no tenían obligación de pagar cuotas en las escuelas públicas. El principio es correcto, pero a pocos días del arranque de clases los primeros focos amarillos comienzan a aparecer y, de no atenderse, podrían convertirse rápidamente en un problema operativo para cientos de planteles.

Mario Delgado (Ilustración de Laura Mancilla)

La educación impartida por el Estado debe ser gratuita y ninguna aportación puede condicionar la inscripción, permanencia o acceso de los estudiantes a los servicios educativos. Mario Delgado, secretario de Educación Pública, fue claro, al señalar que las cuotas, en caso de existir, debían ser voluntarias. El problema es que el mensaje llegó a las familias con una interpretación sencilla: no hay que pagar nada.

Y ahora comienza a verse la otra parte de la ecuación y un problema para los maestros que están al frente de los planteles y que son los primeros que recibirán a los padres de familia.

Los recursos que durante años complementaron la operación cotidiana de miles de planteles están disminuyendo y no existe todavía una explicación clara sobre el mecanismo que los sustituirá. Porque, aunque se les llamara inscripción, apoyo o cuota escolar, esos recursos formaban parte, en los hechos, de la capacidad financiera inmediata de las escuelas.

En Guerrero ya están encendidas las primeras alertas en planteles de Educación Media Superior. En escuelas del sistema CETIS y CBTis, con comunidades superiores a mil 300 estudiantes, menos de 50 familias habrían realizado la aportación voluntaria. El dato es relevante no porque los padres estén incumpliendo una obligación, porque no la tienen, sino porque la reducción de esos ingresos ocurre mientras permanecen intactos los gastos que las escuelas deben cubrir para operar.

Electricidad, agua, Internet, mantenimiento, limpieza, reparaciones, materiales e insumos administrativos no desaparecen por decreto, y algunos de esos gastos simplemente no pueden esperar este problema, además, esa situación comienza a observarse en otros niveles educativos y entidades.

Durante años las cuotas voluntarias funcionaron, con todas sus irregularidades y cuestionamientos, como un mecanismo complementario para atender necesidades inmediatas. Desde luego, también existen casos de malos manejos por parte de directivos y comités de padres de familia, lo que hace indispensable mayor transparencia y rendición de cuentas. Pero, corregir esos abusos no puede significar dejar sin una alternativa financiera a los planteles.

México ya enfrenta suficientes retos educativos. Sólo recordar los resultados de ayer de las pruebas PISA, que han evidenciado las dificultades de los estudiantes en comprensión lectora, matemáticas y ciencias, mientras que a los maestros se les exige recuperar aprendizajes y atender rezagos acumulados. A eso habría que sumar escuelas que enfrentan temperaturas superiores a 35 grados, sin ventiladores, aire acondicionado o incluso agua suficiente, porque no existen recursos inmediatos para cubrir esos servicios y en ese ambiente, llevar a cabo las clases.

Una escuela que no tiene resuelta su operación básica difícilmente puede concentrarse por completo en mejorar sus indicadores académicos. Existe una diferencia fundamental entre invertir en infraestructura y financiar el gasto operativo cotidiano, y la política educativa necesita atender ambas dimensiones.

El riesgo es haber resuelto correctamente el principio de gratuidad sin dimensionar completamente sus consecuencias financieras. No se trata de defender cuotas obligatorias ni de trasladar nuevamente a las familias la responsabilidad de financiar las escuelas. Si la decisión de política pública es avanzar hacia una gratuidad efectiva, el Estado debe garantizar que hayarespaldo presupuestal completo.

Y ahí está la cuenta pendiente: ese financiamiento adicional no aparece, hasta ahora, como una respuesta clara en el Paquete Económico 2027, y es que como todo lo que han hecho, decir que no se paguen cuotas es sencillo, pero mantener abiertas y funcionando las escuelas será lo verdaderamente complicado, ya que nadie aun cuando reciben becas o son parte de programas sociales, quieren destinar parte de “su dinero” al mantenimiento de las escuelas. Ya veremos que sucede.

¿El segundo presupuesto o el primero realmente de Sheinbaum?

Claudia Sheinbaum (Ilustración de Laura Mancilla)

El Paquete Económico 2027 podrá presentarse como el segundo presupuesto de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero financieramente es el primero que tendrá que cargar con toda la responsabilidad de su administración. Y el dato que más debería preocupar no está en el discurso, sino en el déficit.

Hacienda plantea un déficit presupuestario de 3.4 por ciento del PIB y Requerimientos Financieros del Sector Público de 3.9 por ciento, a eso se suma una deuda amplia que alcanzaría 55 por ciento del PIB. Es decir, el Gobierno seguirá gastando por encima de sus ingresos para financiar sus prioridades.

El problema no es únicamente el tamaño del déficit, sino su sostenibilidad y el tono optimista, quizás demasiado del Gobierno Federal, ya que apuesta a que una mayor recaudación y un crecimiento de entre 1.5 por ciento y 2.5 por ciento del PIB permitan sostenerlo. Puede sonar alentador, pero si la economía crece menos de lo previsto como ha sucedido en los últimos años, el panorama no se ve nada favorable, en pleno año de elecciones.

Además, no hay que perder de vista el costo financiero, donde cada peso destinado a pagar deuda es un peso que no se utiliza para infraestructura, salud o inversión productiva y por eso, todo indica que el 2027 será no sólo una prueba fiscal, sino también electoral para la Presidenta.

Pfizer apuesta por México con inversión y más vacunas

Son ya 75 años en un mercado que se ha convertido en uno de sus principales objetivos para los siguientes años, y es que Pfizer tiene claro que México es estratégico.

Juan Luis Morell (Ilustración de Laura Mancilla)

En México, Juan Luis Morell, está al frente de la operación de Pfizer, y tiene claro que parte de la estrategia es incrementar entre 5 y 10 millones de dólares anuales la inversión en investigación clínica en el país, con la mira puesta en los próximos años.

La señal es relevante, porque México no es visto únicamente como un mercado de más de 130 millones de habitantes, sino como un país con infraestructura médica, centros de investigación y talento que pueden participar en estudios globales y por ello, la meta ambiciosa: duplicar las ventas de la compañía en México hacia 2030.

La apuesta se entiende mejor cuando se observa el negocio de vacunas. Pfizer tiene tres mercados especialmente relevantes dentro del programa universal: Covid-19, neumococo y virus sincicial respiratorio. La vacuna contra Covid, además, dejó de ser un producto exclusivamente asociado con la pandemia y se mantiene como parte de la estrategia de protección para población de riesgo, y de hecho en las siguientes semanas ya lleva la vacuna actualizada que estará tanto en el esquema del sector salud público y privado.

Los planes son amplios, pero lo que está claro es que Pfizer ve espacio para crecer en México y forman parte de esa estrategia tanto las vacunas, investigación clínica como nuevos tratamientos, incluidos los relacionados con obesidad.

Fraudes bancarios encienden alertas

Si bien es cierto que los bancos de manera constante están enviando alerta a sus clientes de que no hagan caso a llamadas, que no den sus datos o entren a páginas sospechosas, llamó la atención que de repente un par de instituciones lanzarán comunicados alertando a sus clientes a no entrar en links o mensajes de textos supuestamente enviados por la institución, para evitar ser víctimas de fraude.

La razón es que efectivamente se dio un incremento de quejas y denuncias por clientes de la banca que han sido víctimas de fraude en estos días, por lo que si recibe un mensaje acompañado de enlaces y aplicaciones falsas, no ingrese, ya que se trata de un fraude a la vista.

Oscar Rosado (Ilustración de Laura Mancilla)

La Condusef que lleva Oscar Rosado, recordó que 37.4 por ciento de las reclamaciones al primer trimestre de 2026 estuvieron vinculadas con posibles fraudes y 94 por ciento correspondió a la banca múltiple. Ya les contaremos más detalles de estos fraudes, pero sobre todo, como evitarlos, por lo pronto, no abran ninguna página sospechosa, ni mensajes de textos ni links.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.