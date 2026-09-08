SHCP: el presupuesto y la hora de apretarse ¿más? el cinturón

Hoy se acaba el misterio, al menos el de los números, porque por la tarde-noche el Gobierno Federal entregará el Paquete Económico 2027 en ambas cámaras, con lo que se inicia uno de los periodos más intensos para legisladores, autoridades y empresas.

Es uno de los documentos que más dolores de cabeza puede provocar en todos lados, pero también para el gobierno de Claudia Sheinbaum, que tendrá que hacer algo bastante menos vistoso que anunciar programas o inaugurar obras: tendrá que hacer cuentas, y hacerlas bien, porque el margen de maniobra de las finanzas públicas ya no es precisamente una cancha de futbol; los números no mienten, y no hay mucho margen para crecer.

Edgar Amador (Ilustración de Lorena Martínez)

En las últimas semanas, el equipo encabezado por el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador, no ha tenido descanso y es que el presupuesto no sólo será muy retador, sino constituirá un examen completo que seguirán los economistas e inversionistas de todo el mundo.

En México, los economistas de los principales bancos del país tienen claro que uno de los objetivos principales es reducir el déficit y, al mismo tiempo, evitar que la deuda siga creciendo como proporción de la economía, lo que es una tarea nada fácil, tomando en cuenta el bajo desempeño de la economía, los compromisos de los programas sociales y una larga carga que hoy tiene el gobierno.

Por ello, de acuerdo con economistas consultados no hay que perder de vista este día si se prevé que el déficit permanezca arriba de 4 por ciento del PIB, la que haría que la deuda difícilmente empiece a bajar; si la trayectoria continúa, en alrededor de año y medio podría superar 60 por ciento del PIB y cuando se llega a esos niveles, los mercados dejan de escuchar promesas y empiezan a mirar números, y estos, a diferencia de los discursos, no tienen simpatías políticas. Ya vimos el debate que han generado en las últimas semanas los reportes de Bloomberg o de The Economist, y también reconocer que Hacienda ha salido a fijar posiciones.

La tarea para el secretario de Hacienda, Edgar Amador, no es sencilla: recaudar más, ser más eficiente y no subir impuestos es la tarea que plantea el presupuesto para 2027. Aumentar impuestos en vísperas de un año electoral sería prácticamente pedirle al gobierno que se meta un autogol, y reducir el gasto tampoco ofrece el mismo margen de hace unos años porque buena parte de los recortes ya se hicieron. No hay a dónde ir.

Lo más complicado será convencer al mercado que se está trabajando para tener un mejor panorama económico para México. Ir por los informales sigue siendo un gran pendiente de todas las administraciones, sin importar el partido, porque nadie ha podido incluirlos e incorporarlos. Una parte importante de la población trabaja fuera del radar fiscal.

Por lo pronto, es un hecho, que en el sector privado hay molestia, de que sean nuevamente a quienes se les pida un esfuerzo adicional para seguir apoyando al Gobierno Federal, por lo que el Paquete Económico 2027 obligará al gobierno a tomar decisiones incómodas y apretarse el cinturón parece inevitable.

La Corte, un año después

Muy rápido ha pasado el primer año de la llegada de la primera Corte “electa” por el pueblo, tiempo en el cual, ha estado en el centro de atención. Si bien llegó con la promesa de ser distinta, más cercana a la gente y con una “legitimidad” emanada directamente de las urnas, no ha podido demostrar aún a inversionistas nacionales e internacionales que es imparcial y que puede ofrecer a todos certeza jurídica.

Hugo Aguilar Ortiz (Ilustración de Lorena Martínez)

No ha sido un año sencillo para la Corte que encabeza Hugo Aguilar Ortiz, ya que con recorte en sus gastos y la desaparición de las Salas concentró todos los asuntos en el Pleno y obligó a nueve ministros a construir una nueva dinámica de trabajo, con diferencias naturales y una presión política que no ha desaparecido. Ahí está el video del Primer Informe de Gobierno, y una ministra que nadie quiere.

Eso sí, ha tenido casos mediáticos e importantes, como la confirmación de los créditos fiscales del empresario Ricardo Salinas Pliego. Por otro lado, validó mecanismos para proteger el pago de pensiones alimenticias, privilegiando los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Aumentar la productividad, resolver los asuntos pendientes y, sobre todo, construir una independencia que no tenga que explicarse todos los días, es el trabajo pendiente de los ministros integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y demostrar que no se trata de ser “electos”, sino en actuar independientes y que sus decisiones se toman con la Constitución en la mano y no mirando hacia Palacio Nacional.

Inversión que mueve al sureste

En un momento en que la inversión productiva y la generación de empleos son dos de los indicadores que más pesan para medir la confianza empresarial en México, la inauguración de la Planta Centenario Valladolid, de Bepensa Bebidas y la Industria Mexicana de Coca-Cola, coloca nuevamente a Yucatán en el mapa de los proyectos industriales de largo plazo, con una inversión superior a los mil 200 millones de pesos y una capacidad que permitirá atender una cuarta parte de la demanda actual de bebidas carbonatadas en la Península.

La nueva instalación, desarrollada en apenas año y medio, incrementa en 30 por ciento la capacidad de Bepensa para productos carbonatados 100 por ciento retornables y genera más de 200 empleos directos, además de fortalecer una operación que atiende desde la región a más de mil 900 clientes mediante 29 rutas de distribución, algo que hacía falta en la región, dado el crecimiento que ha tenido en los últimos años y más tras la pandemia.

Louis Balat (Ilustración de Lorena Martínez)

Ahí, hay que seguir a Alonso Gasque Toraya, al frente de Grupo Bepensa, que por cierto celebran 80 años de operaciones y a Louis Balat, presidente de Coca-Cola México, compañía que tiene previsto invertir 6 mil millones de dólares en nuestro país, uno de los montos más importantes dados a conocer para México.

Un punto interesante, es que muestra también hacia donde se dirige la manufactura, con automatización, monitoreo digital, tratamiento de aguas residuales, captación de lluvia y una flota eléctrica asociada a la operación y ahí la ciudad Valladolid se convierte ya, no sólo en un punto turístico, sino de fábricas y crecimiento estratégico para empresas nacionales e internacionales.

Ganan las pantallas mexicanas

Samsung no sólo presume dos décadas como líder mundial en televisores; ahora convierte ese liderazgo en negocio local, y es que los datos dados a conocer por Circana, la marca ocupa el primer lugar del mercado total de pantallas en México y también domina el segmento de 75 pulgadas y superiores.

Alejandro Jaritz (Ilustración de Lorena Martínez)

Así es, los mexicanos aman las pantallas, y el pasado Mundial lo dejó claro: el consumidor mexicano está migrando hacia formatos grandes y tecnologías premium, segmento que en México, encabeza Alejandro Jaritz quien ha seguido de cerca las tendencias y adaptado la estrategia desde la vicepresidencia de Samsung Electronics México. La apuesta por inteligencia artificial, OLED, Mini LED y Micro RGB es lo que más se busca y con ello se tiene el objetivo de capturar un mercado donde tamaño e innovación ya pesan en la decisión de compra y los mexicanos tienen claro, que ver la televisión en pantallas con mejor definición y de mayor tamaño, es consumo creciendo.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.