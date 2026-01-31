¡Intocable anuncia concierto en el Zócalo!: Fecha y lo que sabemos del show gratis

Este no es el primer concierto gratis y masivo que ofrece Intocable, ya que hace tres años tocaron en el Monumento a la Revolución. (Foto: Cuartoscuro)

‘¿Y todo para qué?, ¿y todo para qué?’. Grupo Intocable, la banda de música regional mexicana, dio una sorpresa a todos sus fanáticos de la Ciudad de México al anunciar que darán un concierto en el Zócalo este año.

Los intérpretes de ‘Fuerte no soy’ confirmaron su presentación en la Plaza de la Constitución al anunciar las fechas de la gira que realizarán en México y Estados Unidos a lo largo de 2026, con la cual llegarán a ciudades como Monterrey, León, Querétaro y Puebla.

Intocable, el grupo que se presentó en la final del concurso México Canta, volverá a la Ciudad de México para ofrecer un concierto masivo a tres años del espectáculo que brindaron en el Monumento a la Revolución.

Intocable en el Zócalo: ¿Cuándo es el concierto gratis?

Entre todas las fechas anunciadas, la banda de regional mexicano reveló que se presentará en la Plaza de la Constitución el próximo 15 de septiembre, una presentación que llama la atención.

Esto se debe a que los conciertos gratuitos que se realizan en esta fecha forman parte de las actividades en conmemoración del inicio de la Independencia de México, las cuales comienzan tras la ceremonia del Grito de Independencia, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al ingresar al sitio web de Intocable, se indica que el concierto del 15 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México dará inicio a las 7:00 de la noche, aunque hasta ahora podría tratarse de un horario tentativo.

El concierto de Intocable en el Zócalo dela Ciudad de México se realizará el 15 de septiembre. (Foto: Captura de pantalla)

Hasta el momento, la agrupación no ha brindado más detalles sobre esta presentación, ya que solo aparece agendada dentro de su nueva gira; además, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México no ha compartido información al respecto.

El año pasado, la verbena en la Plaza de la Constitución realizada en el marco del Día de la Independencia fue amenizada por La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, la cual comenzó su show a las 8:00 de la noche.

Se espera que el concierto de Intocable en el Zócalo de la Ciudad de México tenga una alta afluencia, ya que cuando se presentaron de manera gratuita en el Monumento a la Revolución se registró una asistencia de más de 35 mil personas.

En aquella ocasión interpretaron canciones de sus primeros discos que, con el paso del tiempo, se han convertido en himnos de la banda, como ‘El amigo que se fue’, ‘Amor maldito’, ‘Prometí’ y ‘Perdedor’.

¿Cuándo y dónde serán los otros conciertos de Intocable en México?

El concierto en el Zócalo no es el único que dará Intocable en la Ciudad de México. Los intérpretes de ‘Si se acabó el amor’ llegarán a la capital unos meses antes para ofrecer un espectáculo en la Plaza de Toros.

El concierto se realizará el 16 de mayo del 2025 a las 7:00 de la noche, de acuerdo con la página de su gira. Las demás fechas y sedes de los conciertos que Intocable realizará en México son las siguientes:

11 de abril de 2026: en Monterrey en Nortex

16 de mayo de 2026: en Ciudad de México en la Plaza de Toros

23 de mayo de 2026: en Jalisco en la Plaza de Toros

29 de mayo de 2026: en Mexicali, Baja California la Plaza de Toros

30 de mayo de 2026: en Tijuana, Baja California, en la Plaza de Toros

15 de septiembre de 2026: en la Ciudad de México en el Zócalo

25 de septiembre de 2026: en Toluca, en el Estadio Toluca

2 de octubre de 2026: en Puebla, en el Auditorio GNP

3 de octubre de 2026: en Querétaro en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez

16 de octubre de 2026: en San Luis Potosí en el Teatro de la Ciudad

17 de octubre de 2026: en León, Guanajuato en La Velaria

7 de noviembre de 2026: en Monterrey, en el Estadio Banorte

Por ahora, los boletos para la gira por México aún no están disponibles; sin embargo, puedes realizar un registro en la página web oficial de Intocable para que te notifiquen cuando salgan a la venta.