Crunchyroll anuncia fecha y detalles de Anime Awards 2026: ¿Cuándo puedes votar y qué categorías habrá?

Esto sabemos sobre la ceremonia de Crunchyroll Anime Awards de 2026.

Los premios para las series de animación se acercan. Crunchyroll anunció la fecha de los Anime Awards 2026, evento donde las y los fans pueden votar por sus animes, personajes y canciones favoritas.

Los Crunchyroll Anime Awards 2026 regresarán el 23 de mayo de 2026 en Tokio, Japón, para celebrar la 10ª edición de esta premiación internacional que reconoce lo mejor de la animación japonesa.

El año pasado, los Anime Awards 2025 anunciaron como ganadora de la categoría ‘Mejor Anime del año’ a Solo Leveling, novela ligera surcoreana escrita por Chu-Gong, que compitió contra Frieren: Más allá del final del viaje, Los diarios de la boticaria y Dan da Dan. Luego del gran éxito de la serie, Netflix anunció una adaptación de live action para Solo Leveling.

¿Qué categorías de premiación habrá y cuándo podrás votar por tu anime favorito? Te contamos todos los detalles.

¿Qué son los Crunchyroll Anime Awards y cuándo se llevan a cabo?

Crunchyroll lleva a cabo la premiación de los Anime Awards desde 2017. Se trata de un evento anual que celebra a las mejores series, películas, personajes de anime y canciones, así como a las y los intérpretes que prestan su voz a personajes entrañables.

Las y los fans pueden votar en los Anime Awards y es el público, junto con un jurado internacional, el encargado de dar su voto en las diversas categorías.

Este año, los Crunchyroll Anime Awards 2026 serán el 23 de mayo, ese día se anunciará a las series ganadoras.

De acuerdo con Crunchyroll, habrá dos rondas de votación. Primero, un jurado elegirá a los seis nominados iniciales para cada categoría. En la segunda parte, el jurado y los fans podrán votar en cada categoría. Y será el 23 de mayo cuando se lleve a cabo el evento en vivo de la celebración.

Los Anime Awards 2026 serán presentados por la seiyuu Sally Amaki (Tomo-chan Is a Girl!) y el artista pop Jon Kabira. El pre-show mundial estará a cargo de Lauren Moore y Tim Lyu de Crunchyroll.

Por el momento no han sido anunciados cuáles son los animes nominados en cada categoría y, por lo tanto, aún no se puede emitir votos. Sin embargo, Crunchyroll anunció que las votaciones estarán abiertas del 2 al 15 de abril.

¿Cuáles son las categorías de premiación de los Crunchyroll Anime Awards 2026?

Los Anime Awards reconocen las siguientes categorías, que las y los fans podrán votar a partir de abril en la plataforma oficial:

Anime del Año

Película Anime del Año

Mejor Serie Continua

Mejor Serie Nueva

Mejor Anime Original

Mejor Animación

Mejor Diseño de Personajes

Mejor Director

Mejor Arte de Fondo

Mejor Romance

Mejor Comedia

Mejor Acción

Mejor Anime Isekai

Mejor Drama

Mejor Slice of Life

Mejor Personaje Principal

Mejor Personaje de Reparto

Personaje que “Debo Proteger a Toda Costa”

Mejor Canción Anime

Mejor Banda Sonora

Mejor Opening

Mejor Ending

Mejor Interpretación de Voz o Doblaje (Japonés, Árabe, Portugués Brasileño, Español Castellano, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Español Latino, Hindi)

Para la premiación podrán competir aquellos animes que se estrenaron un año antes, es decir, entrarían en la premiación algunas series como Los diarios de la boticaria (temporada 2), Dr. Stone, Sakamoto Days, Spy X Family, My Hero Academia (temporada 7), Lazarus, Tougen Anki, Dan da Dan, así como las películas de Demon Slayer: Castillo Infinito 1 y Chainsaw Man: El Arco de Reze.

El año pasado, el ‘Mejor Anime de 2025′ fue Solo Leveling, que también ganó como ‘Mejor Anime de Acción’, ‘Mejor Serie Nueva’ y ‘Mejor Ending’ por la canción “Request” de Krage.Mientras que Demon Slayer: El entrenamiento de los pilares se llevó las categorías de ‘Mejor Animación’ y ‘Mejor Serie en Curso’.

Frieren: Más allá del final del viaje fue reconocida en las categorías de ‘Mejor Director’, por Keiichiro Saito, ‘Mejor Arte de Fondo’ por MADHOUSE, ‘Mejor Anime de Drama’ y ‘Mejor Personaje Secundario’ por Fern.

La ‘Mejor Canción de Anime’ fue para el opening de Dan da Dan, por la canción ‘Otonoke’ de Creepy Nuts, banda japonesa que se presentará en México este año.

MASHLE: MAGIC AND MUSCLES ganó el reconocimiento como ‘Mejor Anime de Comedia’. Re:ZERO, Starting life in another world fue el ‘Mejor Anime Isekai’, La caja azul fue el ‘Mejor Anime de Romance’ y el ‘Mejor Anime de la Vida Diaria’ fue Makeine: Too Many Losing Heroines!.