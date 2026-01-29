Creepy Nuts en México: Esto sabemos de la venta de boletos para su concierto

El dúo japonés Creepy Nuts se presentará en México por primera vez.

Creepy Nuts, el dúo de hiphop japonés, anunció una gira por Norteamérica e incluyó una fecha para presentarse por primera vez en México en 2026.

De acuerdo con la cartelera compartida por el grupo, Creepy Nuts se presentará en el Pabellón Oeste de la Ciudad de México en abril próximo.

El grupo está conformado por el DJ Matsunaga y el rapero R-Shitei, quienes hacen música desde 2013. El dúo ha interpretado temas de apertura (openings) de series de anime como Dan da Dan, que lanzará una tercera temporada.

¿Qué openings hizo Creepy Nuts?

El dúo de Creepy Nuts cuenta con cuatro álbumes de estudio: Creep Show (2018), Case (2021), Ensemble Play (2022) y LEGION (2025). Además, han lanzado EP’s.

Este dúo dinámico de hip hop japonés es también muy conocidos por fans del anime, ya que han creado música para openings y endings de diversas series animadas.

Por ejemplo, para el anime Dan da Dan de Science SARU escribieron e interpretaron la canción ‘Otonoke’.

El año pasado, en los premios Crunchyroll Anime Awards 2025, la canción ‘Otonoke’ de Creepy Nuts fue reconocida como la ‘Mejor canción anime’, donde la banda compitió en dicha categoría con Yungblud, GEMN, TOMORROW X TOGETHER y YOASOBI.

Además, su canción 'Yofukashi no Uta’ (よふかしのうた) fue usada como tema de cierre / ending para la primera temporada del anime Call of the Night (Yofukashi no Uta).

De hecho, Creepy Nuts ha proporcionado los temas de Call of the Night desde su primera temporada que fue lanzada en 2022, incluyendo el opening ‘Daten’ de la temporada 1 y la canción ‘Lost Time’. Para la segunda temporada del anime, el dúo japonés también creó el opening titulado ’Mirage’ y ‘Nemure’ (Go to Sleep), como tema de cierre del anime.

Creepy Nuts también compuso la canción ‘Bling-Bang-Bang-Born’ del anime MASHLE: Magic and Muscles.

¿Cuándo viene Creepy Nuts a México y cuándo será la venta de boletos en Ticketmaster?

Creepy Nuts se presentará en México el próximo 19 de abril de 2026. De acuerdo con Ticketmaster, la venta general de boletos para Creepy Nuts iniciará el viernes 30 de enero a las 9:00 horas.

El concierto será en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes.

De acuerdo con la información oficial, el precio general de los boletos es de mil 650 pesos. Los lugares de acceso anticipado, VIP y VIP Templete van desde los 2 mil hasta los 3 mil 500 pesos.