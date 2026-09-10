BTS ‘come back’... ¡a los cines! Fechas, preventa y todo sobre la transmisión EN VIVO de sus conciertos

Los conciertos de BTS de Argentina y Brasil llegarán a las cadenas de cine más importantes de México (Foto: Imagen generada con IA Gemini/EFE)

¡Los Bangtan Boys regresan como ‘Dynamite’ a la pantalla grande! BTS está a punto de poner fin al Arirang Tour en Latinoamérica y lo hará a lo grande: con dos proyecciones de sus conciertos en salas de cine de todo el mundo.

Se trata de una oportunidad más para ver a RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook en sus shows por el lanzamiento de su disco Arirang, una gira por demás especial, ya que marcó el regreso de BTS a los escenarios.

Lo mejor es que, tal como sucedió al inicio de la gira, la proyección de los conciertos en cines será en vivo, como parte del BTS World Tour ‘Arirang’ Live Viewing. Aunque las transmisiones se realizarán hasta octubre, la preventa comenzará pronto.

BTS transmitirá en vivo sus conciertos de Brasil y Argentina en las salas de cine. (Foto: Xinhua) (Li Ming)

¿Cuándo pasarán los conciertos de BTS en cines?

BTS anunció en sus redes sociales que los conciertos que se transmitirán en vivo en salas de cine de todo el mundo serán los últimos espectáculos en Brasil y Argentina, los cuales tendrán lugar en las siguientes fechas:

Conciertos en Buenos Aires: sábado 24 y domingo 25 de octubre.

sábado 24 y domingo 25 de octubre. Conciertos en Sao Paulo: viernes 30 y sábado 31 de octubre.

Con el concierto del 31 de octubre en Sao Paulo, Brasil, los intérpretes de ‘Butter’ pondrán fin a su gira por Latinoamérica, con la cual visitaron Colombia, Perú, Chile y Argentina.

“Como broche de oro de su gira por Latinoamérica, estos dos conciertos monumentales trasladarán la energía explosiva de los estadios abarrotados de Argentina y Brasil directamente a la gran pantalla”, afirma BTS en su comunicado.

Al finalizar los espectáculos de Brasil, la banda viajará a China para continuar con sus presentaciones por el Arirang Tour, una gira que tiene fechas programadas hasta el 16 de marzo de 2027.

¿En qué cines de México se transmitirán los conciertos de BTS?

En México, el ARMY tendrá más de una opción para ver los conciertos de BTS en la pantalla grande, ya que las dos cadenas de cine más grandes del país informaron que contarán con la transmisión en vivo:

Cinépolis

Cinemex

Por ahora, ninguna de las dos compañías ha informado en qué salas se proyectarán los espectáculos de BTS, ni los horarios o si además habrá transmisiones diferidas; únicamente pidieron al ARMY estar pendiente de sus redes sociales.

Preventa de boletos para la función de BTS: ¿Cuándo y a qué hora inicia?

BTS informó en su comunicado que la preventa de boletos para la proyección de los conciertos comenzará el jueves 17 de septiembre a las 7:00 de la mañana, información que corroboró Cinemex en sus redes sociales, pues activará la venta anticipada desde esa fecha y hora.

Fecha: jueves 17 de septiembre

jueves 17 de septiembre Horario: 7:00 de la mañana

Cinépolis no ha brindado detalles sobre la hora de inicio de la preventa. Por ahora, tampoco se tiene información sobre el precio de las entradas; sin embargo, al tratarse de un evento especial, es posible que sean más elevadas que las de una función de cine habitual.

Hasta este momento se desconoce qué precio tendrán las entradas para la proyección de los conciertos de BTS en cines. (Foto, Richard Shotwell/Invision/AP, Archivo) (Richard Shotwell/AP Photo/Richard Shotwell)

La ocasión anterior en la que se transmitieron en vivo los conciertos de BTS en salas de cine de México, los boletos tenían un precio de entre 290 y 399 pesos en Cinépolis, mientras que en Cinemex el rango era de 280 a 330 pesos.

Junto con su anuncio, BTS también colocó un registro en la página de BTS Live Viewing con el objetivo de recibir las últimas noticias sobre la transmisión en vivo de los conciertos en Brasil y Argentina en cines. Para ello, solo debes llenar el formulario con tu nombre, correo electrónico y ciudad.