¿Qué pasa con Emilia? Final explicado de ‘Mal de amores’, serie mexicana de Netflix en tendencia

'Mal de amores' es una serie de Netflix basada en la novela de Ángeles Mastretta. (Foto:; Cortesía Netflix)

Mal de amores, nueva serie mexicana de Netflix basada en la novela de Ángeles Mastretta, llegó a la plataforma como una historia de amor y libertad que tiene como protagonista a Emilia Sauri, una joven que se niega a conformarse con el papel que la sociedad de principios del siglo XX esperaba de las mujeres.

A lo largo de siete episodios, Emilia enfrenta una de las decisiones más complicadas de su vida: por un lado está Daniel Cuenca, su amigo de la infancia y un amor marcado por la pasión y la revolución; por el otro, Antonio Zavalza, un médico que representa una relación más estable y la posibilidad de construir una vida junto a ella.

Pero, ¿con quién se queda Emilia al final de Mal de amores? El descenlace de la serie de Netflix muestra la decisión de la protagonista y cómo eso influyó en su vida.

'Mal de amores' es una nueva serie mexicana que llega a Netflix, plataforma donde ya está en tendencia. (Foto: Cortesía Netflix).

¿De qué trata la serie ‘Mal de amores’?

La serie de Netflix sigue a Emilia Sauri, una joven que crece en una familia liberal de Puebla durante los años previos a la Revolución Mexicana. Desde pequeña desarrolla interés por la medicina y encuentra en su familia el respaldo para perseguir una profesión que no era considerada habitual para las mujeres de aquella época.

Al mismo tiempo, Emilia mantiene un vínculo especial con Daniel Cuenca, su amigo de la infancia y primer amor. Sin embargo, su relación está marcada por las circunstancias políticas del país y por las decisiones de Daniel, quien se involucra en el movimiento revolucionario.

En paralelo aparece Antonio Zavalza, un médico que se enamora de Emilia y representa una posibilidad diferente para ella: una relación más estable y una vida relacionada con la medicina y el cuidado.

Así, la historia no solo presenta un triángulo amoroso, sino también el proceso de Emilia para decidir qué quiere hacer con su vida en una época en la que las mujeres tenían muchas limitaciones para estudiar, trabajar y tomar sus propias decisiones.

Mal de Amores es una miniserie de Netflix que consta de 7 capítulos. (Foto: Cortesía Netflix)

¿Emilia se queda con Daniel o Antonio en la serie ‘Mal de amores’? Final explicado de la serie

A partir de este momento hay spoilers

Después de los constantes encuentros y desencuentros con Daniel, Emilia comprende que su relación con él está marcada por la inestabilidad y las decisiones que el revolucionario toma a lo largo de su vida.

Aunque Daniel y Emilia llegan a casarse en medio del contexto revolucionario, su relación no consigue mantenerse. Daniel finalmente se marcha a España, mientras que Emilia encuentra en Antonio una relación estable y el apoyo necesario para continuar con su proyecto de vida.

Con Antonio, consigue construir una familia y continuar con su desarrollo profesional como médica. Sin embargo, esto no significa que Daniel deje de ser importante para ella.

El último episodio da un salto temporal hasta 1968, cuando Emilia ya es una mujer mayor y se encuentra rodeada por su familia.

Es entonces cuando ocurre una de las escenas más importantes para la explicación del final de la serie. Emilia comienza a ver a personas de su pasado como si fueran jóvenes nuevamente. Entre ellas aparece Daniel Cuenca.

Emilia le pregunta cuándo llegó y él responde que “siempre ha estado allí”. El desenlace apunta a que Daniel representa un recuerdo que Emilia nunca dejó atrás.

Aunque ella eligió construir una vida junto a Antonio, Daniel permaneció como algo importante de su historia y de sus recuerdos. Por eso, su aparición en los últimos minutos no necesariamente significa que haya regresado físicamente a la vida de Emilia.

El encuentro funciona como una manifestación de la memoria y de los sentimientos que permanecen incluso después de que las personas toman caminos diferentes.

El desenlace de la serie no parece plantear que Emilia haya tomado una decisión equivocada al quedarse con Antonio. Al contrario, su recorrido muestra que logró construir una vida de acuerdo con sus propios deseos.

¿Quién es quién en la serie ‘Mal de amores’?

El elenco de la serie está encabezado por Renata Vaca, Juan Pablo Fuentes e Iván Amozurrutia, quienes interpretan a los tres personajes principales de la historia.