Juan Pablo Medina sobre los síntomas previos a su crisis de salud: ‘No le di la importancia’

Juan Pablo Medina reveló que su cuerpo le dio síntomas de que algo estaba mal en su salud previo al infarto silencioso que terminó en una trombosis para el actor, tras la cual los médicos tuvieron que amputarle una de sus piernas.

“Muchas señales que no las quieres ver. Yo tuve varias: se me dormía un poco el pie, jugando futbol se me durmieron las piernas, me salí y al mismo tiempo volví a entrar, de necio, se me volvieron a dormir, no fui al hospital. Pensé que era como un pellizco en la espalda. Yo no le di en ese momento la importancia”, le dijo a Adela Micha en su programa en YouTube La Saga.

Asimismo, Medina le agradeció a su papá por “estar aquí” ya que cuando se sintió mal en un set de filmación él lo aconsejó. “Me iban a llevar a un hospital, el más cercano, y dije ‘a mí me tienes que llevar al Ángeles del Pedregal’. Le hablé a mi papá y le dije: ‘Sí me siento muy mal’ y me dijo: ‘Vente para acá’. Él hizo un grupo muy bueno y me atendieron, lo que descubrieron que yo tenía era muy grave. Ni siquiera de las piernas, era de la panza”, agregó.

Pese a que estuvo concentrado en no decaer emocionalmente, al principio le costó hasta que “algo sucedió”, pues refiere que “me abrí a entender, a perdonar, a la pérdida. Me he vuelto mucho más sensible, vulnerable a mí, escucharme un poco más a mí y eso te lleva un poco a llorar”.

Juan Pablo Medina contó las señales de sus problemas de salud. (Foto: Instagram @juan_pablomedina)

Juan Pablo Medina termina noviazgo con Paulina Dávila

Luego de un noviazgo de 3 años, el actor anunció su separación de la colombiana Paulina Dávila, quien durante su crisis estuvo acompañándolo. Una de las razones es que asegura que se le dificultó hablar de sus problemas con su familia. “Me cerré, entonces fue difícil”.

“Yo no podía ni pensar, tenía mucho miedo todavía (…) Ella iba todos los días y estuvo conmigo todo el tiempo y fue espectacular, fue hermoso, ella y mis papás y cómo nos acomodamos, no había de otra. Yo me sentía muy tranquilo y muy acompañado”.

Aunque el amor de pareja terminó, sigue habiendo un gran cariño entre ellos y confió que cada uno sigue por separado con sus proyectos profesionales. “Sobre todo pasaron cosas muy fuertes que teníamos que trabajar cada quien, pero todo bien”.