Juan Pablo Medina regresa con proyecto tras amputación: ‘Pensé que iba a ser complicado’

Después de que el actor Juan Pablo Medina sufriera una trombosis tras la cual le fue amputada una de sus piernas en 2021 llegó a preguntarse si podría volver a actuar, ya que consideró complicado que le llegaran nuevas ofertas de trabajo; contrario a sus creencias, afirmó que está listo y animado para su próximo proyecto en la pantalla chica.

“Cuando te sucede algo así automáticamente te vienen muchas preguntas, dudas de si vas a poder salir de esta, qué va a pasar, cómo va a ser tu vida después, si te van a volver a invitar a trabajar. Afortunadamente sucedió que sí he tenido propuestas de trabajo, empezando por eso, porque yo pensé que iba a ser complicado”, dijo en una entrevista con Ottobock México, la empresa que diseñó su protesis.

El regreso a la actuación de Juan Pablo Medina

La actitud de ver hacia adelante ha sido una de las mayores motivaciones de Medina, quien ha acudido con especialistas y psicólogos para afrontar el duro momento que vivió. Es por ello que el histrión, de 44 años, agradeció a su público, a quienes considera como su motor principal.

Asimismo, confió que están por salir dos proyectos que filmó cuando aún tenía ambas piernas, probablemente uno de ellos sea junto a Ana Claudia Talancón en Soy tu fan. “Es lindo e impactante verme en algo que pasó antes de todo”, reveló. Sin embargo, el futuro le sonríe ya que está inmerso en una nueva producción.

“Desafortunadamente no puedo decir qué es, pero estoy muy feliz porque voy a regresar a trabajar con amigos. No pude haber regresado en mejor proyecto que ese porque hay amigos y me siento tranquilo. Además, la producción me ha tratado increíble”, añadió.