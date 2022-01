¿Fan de ‘maratonear’? Cuidado, puede ser mortal; estudio revela que puede causar trombosis

Quizá quedarte a maratonear no sean tan buena idea como crees... (Shutterstock)

Cuando llega el fin de semana en lo único que pensamos es en descansar; nos acostamos en la cama o en el sillón, ponemos nuestra serie favorita y terminamos una temporada de una sentada, pero ¿qué tan bueno es esto? No tanto como nos gustaría aceptar.

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Bristol, publicado en la revista European Journal of Preventive Cardiology, señala que hacer maratones de series o películas favorece la formación de coágulos de sangre en lugares como las piernas o brazos, lo que deriva en una trombosis venosa profunda.

Quizá pienses ‘bueno, ¿y eso qué tan grave puede ser?’ Si la trombosis se complica puede incluso provocar la muerte. Ahí sí ya la pensamos más, ¿verdad?

Para empezar... ¿qué es la trombosis venosa profunda?

Según el sitio Mayoclinic, la trombosis venosa profunda se produce cuando se forma un coágulo de sangre (trombo) en una o más venas profundas del cuerpo, generalmente en las piernas. Este padecimiento puede o no presentar síntomas; los más comunes son las conocidas ‘arañitas’, dolor o hinchazón de piernas.

La trombosis venosa profunda puede ser muy grave porque los coágulos sanguíneos que se producen en las venas podrían desprenderse de donde se alojaban, desplazarse a través del torrente sanguíneo y alojarse en los pulmones, lo que bloquea el flujo de sangre y puede provocar una embolia pulmonar.

¿Qué es lo que dice la investigación sobre maratonear y su relación con la trombosis?

El estudio, firmado por Setor K. Kunutsor, Richard S. Dey y Jari A. Laukkanen, señala que ver televisión por periodos prolongados de tiempo es una de las principales causas del tiempo de ocio sedentario (inactividad física), y existe evidencia documentada sobre su relación con enfermedades como la aterosclerosis, trombosis venosa profunda y embolia pulmonar.

Para realizar la investigación, los científicos se basaron en tres estudios realizados previamente y publicados entre 2016 y 2021; también tomaron en cuenta algunas variables a considerar que pudieran aumentar el riesgo de padecer trombosis venosa, como lo son como la edad, el sexo, el índice de masa corporal y la actividad física.

En total participaron 131,421 personas, de las cuales, 964 presentaron trombosis venosa, independientemente de las variables tomadas en cuenta al inicio; es decir, un 7.3 por ciento de la muestra utilizada.

La conclusión a la que llegaron los investigadores es que que las personas que frecuentemente hacen maratones de series o películas (o sea, están inmóviles por periodos prolongados de tiempo al ver la televisión) tienen un 35 por ciento más de probabilidades de desarrollar trombosis venosa profunda.

Entonces, ¿ver series no es lo que provoca trombosis?

Sí y no; en estricta teoría, tu serie favorita o las plataformas de streaming no son las culpables o responsables si llegaras a padecer de trombosis venosa profunda, más bien es el hecho de mantenerse en una misma posición durante muchas horas, ya que no permites el flujo correcto de sangre, esta puede ‘estancarse’ y provocar un coágulo de sangre.

El sedentarismo es el mayor factor de riesgo para padecer trombosis venosa profunda, por lo cual es recomendable realizar actividad física por lo menos 30 minutos al día, levantarse cada cierto tiempo a caminar, y sobre todo alimentarse sanamente. Ah, y no emocionarse tanto con las series, a menos que puedas tomarte el tiempo de activarte entre capítulos.