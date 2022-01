Para ‘la edad de la punzada’: series parecidas a ‘Euphoria’

Euphoria, serie protagonizada por Zendaya, arrasó las redes sociales con la emisión de su primer capítulo, donde Rue se encuentra en un viaje de ‘redención’, según ha declarado la actriz.

El primer episodio de Euphoria temporada 2 sacude a la protagonista con un retorno al mundo de las adicciones, sin embargo la expectativa y el posible reencuentro con Jules (Hunter Shafer), su gran amor dan un matiz de esperanza.

Además se convirtió en el más visto de la plataforma en los últimos días, lo que nos habla de un éxito inminente en la plataforma de HBO Max.

De hecho, en los últimos años las series de trama adolescente se han popularizado a lo largo y ancho del mundo del streaming, pues tratan temas con los que todos nos llegamos a sentir identificados en la ‘etapa de la punzada’.

Por si no quieres esperar al capítulo semanal que se estrenará de la segunda temporada, por aquí te dejamos algunas series similares a Euphoria disponibles en streaming, que seguramente te dejarán enganchado.

Skins (2007) - Netflix

Esta incisiva serie se centra en las vidas de un grupo de adolescentes que sobrellevan los últimos dos años de la escuela entre amigos y posibles amantes.

Con un total de 6 años de transmisión, 7 temporadas y un total de 61 capítulos, Skins se convirtió en una serie ícono donde se tocan temas como los desórdenes de personalidad y de alimentación, las enfermedades mentales, los problemas familiares, la homosexualidad, etc.

Un dato curioso de esta serie es que cada dos temporadas cambiaba su elenco, a lo cual denominaban “generaciones”; por lo tanto, en total hubo cuatro generaciones de Skins: las primeras tres con dos temporadas cada una, y la última con una sola temporada.

Grand Army (2020) - Netflix

Cinco alumnos de una escuela pública de Brooklyn lidian con el caos del mundo que los rodean mientras luchan por sobrevivir, prosperar, abrirse paso y forjar su futuro.

Esta serie solo tiene una temporada con 9 capítulos, donde se tocan temas como la sexualidad, el racismo y la justicia social y económica desde la perspectiva de este grupo de adolescentes, donde la diversidad cultural sería un factor clave en el intercambio de ideas.

We Are Who We Are (2020) - HBO

Sarah separa las vidas de su esposa e hijo de Nueva York cuando es designada comandante de una unidad militar en Italia.

Luca Guadagnino, productor de cintas como ‘Call me by your name’ y ‘Suspiria’, es quien está detrás de esta serie conformada de una sola temproada repartida en ocho capítulos.

Un grupo de jóvenes de ‘tercera cultura’ (aquellos que se crían en otro sitio alejado de sus orígenes, o que constantente cambian de sitio) exploran algunas situaciones ajenas a ellos y hablan de temas como la adolescencia y del despertar y evolución sexual de los jóvenes a esas edades.

Baby (2018) - Netflix

A diferencia de las anteriores, esta serie cuenta con tres temporadas y un total de 18 episodios, con lo cual estuvo vigente de 2018 a 2020, fecha de emisión de su último capítulo.

Hartas de sus familias y de la escuela, dos chicas adolescentes de la zona adinerada de Roma se internan en el submundo de la ciudad y empiezan a vivir dos vidas.

Una de las problemáticas no solo de adolescentes, sino a nivel mundial es el tema de la prostitución infantil, situación que, como menciona la sinopsis, las llevan a vivir una doble vida que no se le desearía a ninguna adolescente o niña.

The Society (2019) - Netflix

Los habitantes del acaudalado pueblo de West Ham desaparecen misteriosamente. Solo se salvan los adolescentes, que deben crear su propia sociedad para sobrevivir.

Producida por Marc Webb, conocido por su trabajo en ‘The Amazing Spider-Man’ y ‘The Amazing Spider-Man 2′, esta serie cuenta con una única temporada de 10 capítulos, donde literalmente los adolescentes tendrán que lidiar con todas las problemáticas que implica la vida misma por sí mismos, sin la guía o ayuda de los adultos.