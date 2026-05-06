BTS regresa a un negocio musical que ya cambió para siempre

Una tarde de jueves a inicios de marzo, los siete integrantes de BTS han convertido el segundo piso de la sede de Hybe Co. en Seúl en un espacio privado de ensayo. Vestidos con lujo relajado, el grupo responsable de llevar el K-pop a las masas se prepara para BTS: The Comeback Live | Arirang, un evento transmitido en vivo por Netflix. Una cámara portátil los sigue de cerca y un micrófono suspendido se balancea sobre sus cabezas, mientras una docena de personas supervisa el ensayo. El acceso al segundo piso es tan restringido que incluso ejecutivos senior de Hybe tienen dificultades para entrar y salir.

Tras ensayar Aliens, una canción de su nuevo álbum Arirang, el grupo cambia a Butter, el éxito de 2021 que interpretaron en los Grammy de 2022. Bajo la dirección de J-Hope, que marca el ritmo con palmadas precisas, los integrantes tropiezan con la coreografía. Después de varios intentos fallidos, corren hacia una laptop en una esquina de la sala para ver una presentación antigua. Han pasado años desde la última vez que la interpretaron en público.

BTS, el grupo musical más vendido del mundo en 2020 y 2021, pausó sus actividades como banda a finales de 2022 cuando sus integrantes comenzaron a cumplir con un rito obligatorio: el servicio militar en Corea del Sur. El grupo no desapareció por completo. Cada integrante desarrolló proyectos como solista durante el receso. Pero BTS no lanzó un nuevo álbum de estudio ni realizó una gira global como grupo durante más de cuatro años.

Reunidos tras una larga pausa —una eternidad en un ciclo cultural que avanza a la velocidad frenética de un scroll en TikTok—, BTS lanzó Arirang e inició la gira más grande de su historia.

Los miembros de BTS posan para su nuevo álbum 'Arirang'. (BIGHIT MUSIC)

RM, líder de la banda, pensó que el regreso sería sencillo. “En el servicio militar creía que, cuando todos saliéramos, las grandes ideas simplemente aparecerían… pero no fue así”, dice.

En su lugar, el grupo se enfrenta a un mundo que ha cambiado en su ausencia. El video de formato corto en YouTube e Instagram se ha convertido en el punto de partida de muchos álbumes, mientras que los hooks generados por inteligencia artificial amenazan con transformar el proceso de composición.

Ante ellos hay un mercado sin fronteras, impulsado por algoritmos, que pondrá a prueba su antes inquebrantable dominio de las listas globales.

Inicialmente inseguros sobre cómo volver, los integrantes se unieron en torno a su historia compartida. Para su quinto álbum de estudio, recurrieron a Arirang, una canción folclórica coreana asociada con la nostalgia, el amor y la resiliencia. Es una elección deliberada: usar un lamento local como puente universal. A lo largo de 14 temas en los que participaron como productores o compositores, la banda combina esta introspección autobiográfica con una paleta sonora sofisticada, resultado de colaboraciones intensivas con creadores occidentales como Diplo y Ryan Tedder.

En una entrevista exclusiva, los integrantes hablaron sobre la inspiración detrás del álbum, la magnitud de su próxima gira y el estado actual de la industria musical. La conversación ha sido condensada y editada para mayor claridad.

¿Qué ocurría cuando tenían una idea musical durante el servicio militar?

J-Hope: Considero que el Ejército es una sociedad completamente distinta. Se nos asignó un rol totalmente diferente dentro de ese pequeño entorno. Estábamos muy ocupados intentando cumplir con esas funciones, así que no surgía inspiración.

V: A mí ni siquiera se me ocurría nada, porque era físicamente muy exigente.

RM: Entramos por turnos, así que todo tomó dos o tres años. Yo pensaba que cuando termináramos tendríamos un plan muy claro, pero no fue así. Jin y J-Hope tuvieron mucho éxito con sus álbumes de solistas, pero yo estaba algo perdido cuando terminé mi servicio.

¿En qué sentido estabas perdido?

RM: Pensaba que, después de salir, las ideas llegarían solas… pero no ocurrió. Siempre hablábamos de qué haríamos después, qué queríamos decirle al mundo.

Si BTS desaparece cuatro años, eso es muchísimo tiempo en esta industria, que es muy rápida y exigente. Entonces nos preguntamos: ¿por qué no volver al origen? A la raíz. Eso fue de las pocas cosas que nos seguían uniendo a los siete después de nuestros proyectos individuales y de haber crecido. Nos conocimos a los 15 o 16 años, y ahora estamos en nuestros 30.

¿El éxito como solistas los hizo reconsiderar el regreso como grupo?

V: Si alguien pensara así, le pegaría.

Jin: No se trata de si los álbumes solistas funcionan mejor o no. Simplemente nos gusta más promovernos como grupo.

Suga: Y solo hicimos proyectos en solitario porque no podíamos estar juntos como grupo completo.

Arirang tiene una carga emocional profunda para los coreanos. ¿Por qué incorporarla en este regreso?

RM: Tenía que haber una razón muy clara para este siguiente paso. Necesitábamos algo que uniera a los siete y que pudiéramos compartir con el mundo. Concluimos que, aunque hay muchas bandas internacionales, nosotros somos coreanos, nacimos y crecimos en Corea. Ahí empezó BTS.

Así surgió Arirang. Es una canción tradicional muy local, pero contiene emociones que resuenan profundamente con los coreanos —como el han, una especie de frustración contenida, o el heung, una energía exuberante que todos entendemos, aunque para otros países sea difícil de captar—. Al tomar ese elemento local y expandirlo a lo global, creo que resaltamos nuestra originalidad y que nuestras voces se vuelven más poderosas.

Desde los álbumes impulsados por el hip-hop de sus inicios hasta éxitos globales más recientes como Dynamite y Butter, su estilo musical e identidad han evolucionado en muchas direcciones. ¿Cómo describirían el color musical de este álbum?

Suga: Este álbum abarca una gran variedad de géneros, pero nuestras raíces están en el hip-hop. Muchas de las canciones tienen una fuerte dosis de ese sonido. Pensamos mucho en cómo definirlo, pero yo diría que es como una caja de regalo.

J-Hope: Escuché todos los álbumes que hemos lanzado en los últimos 10 años. Eso me dio una idea muy clara del crecimiento musical y sonoro que hemos tenido. Si nos inclinábamos demasiado hacia el sonido del pasado, no sería convincente para demostrar cuánto hemos evolucionado como grupo.

Por eso decidimos hacer sesiones de composición en Los Ángeles, para empaparnos de la cultura y el ambiente local. También tratamos de integrar nuestras personalidades en ese proceso, y terminamos produciendo muchas canciones que luego redujimos a las que mejor encapsulaban el tema de Arirang.

¿Cómo era su rutina en Los Ángeles? ¿Cuándo llegaron? ¿Con quién trabajaban?

Jimin: Todos teníamos prácticamente la misma rutina. Nos despertábamos, hacíamos ejercicio, comíamos, nos arreglábamos, íbamos al estudio, regresábamos, comíamos, nos arreglábamos otra vez. Repetimos ese patrón durante dos meses. Rentamos un estudio en Hollywood.

J-Hope: Fue muy divertido estar los siete juntos después de tanto tiempo, haciendo todo en conjunto.

¿Qué mensaje quieren transmitir con su sencillo principal, Swim?

RM: Dudamos mucho sobre si Swim debía ser el sencillo principal, porque hoy en día mucha gente solo escucha el sencillo. Es una canción muy suave, más sutil. No es explosiva ni dinámica como lo que muchos esperan de BTS, con coreografías intensas. Esta suena más madura.

Yo escribí la letra tratando de expresar la confusión que sentimos después del servicio militar: la idea de que la vida es como nadar, y seguimos avanzando día a día, hora a hora, sin dejar de nadar.

¿Fue una decisión intencional lanzar una canción distinta como primer sencillo?

RM: Hicimos más de 120 canciones. Intentamos encontrar otra que funcionara mejor como sencillo principal, pero Swim fue la única que realmente representaba esta nueva etapa de BTS. Durante más de un mes intentamos crear algo “mejor”, pero cuando trabajas con esa intención, suele salir mal.

¿Cómo toman decisiones siendo siete?

V: Si eres el más ruidoso, ganas. Y RM era el más ruidoso.

RM: Si todos hablan fuerte, es una guerra. Hay territorios: música, baile, conciertos, visuales. Si alguien tiene una opinión muy firme, su voz se impone. Y muchas veces soy yo.

J-Hope: Todos tienen su opinión, pero en distintas áreas. No intentamos imponerlas. Alguien plantea una idea y los demás dicen si están de acuerdo. Si hay consenso, avanzamos.

Después del Covid y la pausa, ¿qué tan unidos están ahora como grupo?

Jimin: Ya éramos cercanos, pero al separarnos sentimos aún más la ausencia. Incluso en el Ejército hablábamos mucho, y ahora más después de regresar. Diría que estamos más unidos.

Jin: Con la familia pasa algo curioso: aunque pase mucho tiempo sin verla, cuando la vuelves a ver, parece que fue ayer. Algunos miembros fueron a mi concierto de solista, y se sentía extraño no tenerlos en el escenario conmigo.

Jin, miembro de BTS (segundo desde la izquierda), es recibido por los demás miembros: RM, Jimin, J-Hope, Jung Kook y V, tras terminar el servicio militar en Seúl, en 2024. (Getty Images)

Desde la última vez que lanzaron un álbum y salieron de gira, ¿qué ha cambiado más en la industria musical?

Suga: Comparado con la pandemia, los conciertos en vivo están en auge. Han alcanzado su punto máximo y seguirán así por un buen un tiempo. También he notado que los gustos se han diversificado mucho. Es difícil encasillar una canción en un solo género.

Muchas personas están usando herramientas de inteligencia artificial para crear música, así que cada vez hay más canciones en el mercado.

Hoy todo se trata de que la gente encuentre lo que le gusta entre esa enorme oferta que existe en el mercado y luego vaya a ver en vivo a ese artista.

¿Cómo ven las herramientas de IA?

Suga: Es como la Revolución Industrial, cuando hubo un cambio enorme de los caballos a los autos y los trenes. No tengo una visión negativa de ese cambio. Mucha gente la está utilizando de la manera correcta. Nosotros no la usamos.

Antes, podía haber 100 compositores trabajando bajo un solo productor. Hoy podría decirse que una herramienta de IA ocupa ese lugar. Pero lo más importante, ya sea que trabajes con personas o con IA, es tener criterio para saber si una pieza musical es buena.

Ya no podemos rechazar este cambio porque es irreversible. En lugar de cruzarme de brazos y decir “estoy en contra”, creo que llegará el momento en que simplemente tendremos que aceptarlo y listo.

Los videos cortos como reels y YouTube Shorts han explotado desde su último álbum. ¿Cómo están pensando en sus fans, el ARMY, y en cómo darles lo que quieren?

RM: No quiero negar todas esas tendencias actuales, pero traté de postergarlo lo más posible. Tuvimos muchas conversaciones sobre cómo íbamos a promocionar el nuevo álbum, porque todo ha cambiado muchísimo.

Siempre es un dolor de cabeza decidir cómo alinearte con lo que está en tendencia. Hay creadores muy talentosos –la Alpha Generation, la nueva Gen Z–, son increíblemente creativos. Pero podría resultar extraño si actuamos como: “Ya regresamos y ahora estamos en la onda Gen Z, así que hacemos shorts y todo eso”. Aún estamos definiendo qué podemos hacer y qué no.

¿Qué cambia al presentarse en 360 grados?

J-Hope: No se trata solo de estar en el centro cantando.

RM: Tenemos que cuidar muchos aspectos: el sonido, la coreografía, los movimientos, las entradas y salidas. Todo debe verse impecable desde cualquier ángulo.

V: Incluso si se nos sube el pantalón, ya no podemos ni acomodarlo.

La gira es larga y cubre muchas ciudades. ¿En qué se están enfocando en la preparación?

Jimin: Mantener la resistencia es clave. Por eso entrenamos mucho: cardio, correr, fortalecer piernas, y también cuidar lo que comemos.

Ahora tenemos que controlar el peso para evitar lesiones.

Suga: Si no bajamos cierto peso, el riesgo de lesión aumenta.

Jin: Originalmente la gira duraría cuatro o cinco meses, con varios conciertos por semana. La extendimos para poder incluir más países y ciudades.

¿Cuándo terminaron el álbum? ¿Se grabó todo en Los Ángeles?

RM: Intentamos hacerlo todo en Los Ángeles, pero dos meses no fueron suficientes. Lo terminamos al regresar a nuestra natal Corea.

Trabajamos en julio y agosto en Los Ángeles, luego volvimos en septiembre y seguimos escribiendo y ajustando letras. Grabamos durante los meses de octubre y noviembre.

Las canciones ahora son más cortas…

Jimin: Mucho más.

V: Es la generación de los shorts.

Al revisar sus álbumes y giras pasadas, ¿hubo alguna etapa que les marcara más?

J-Hope: Siempre elijo la misma: Love Yourself: Tear.

En ese momento enfrentábamos muchas dificultades y reflexionábamos mucho sobre cómo avanzar.

De repente estábamos bajo una enorme atención mediática, con mucha presión y responsabilidad. Estábamos agotados físicamente.

Al ver esos conciertos ahora, no entiendo cómo lo logramos. Estábamos completamente desgastados.

Sus últimos especiales fueron con Disney. ¿Por qué cambiar a una plataforma como Netflix?

Jin: Tenemos fans en todo el mundo y Netflix es la plataforma con mayor alcance. Después de evaluar varias opciones, coincidimos en que es el mejor socio que podemos tener porque ahí es donde más gente puede vernos.

Jung Kook: Además, puede haber personas que aún no nos conocen…

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