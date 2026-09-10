Las misteriosas llamadas que recibe Vanessa Huppenkothen: ‘Contestas y cuelgan; marcas y no existen’

Algunos seguidores de Vanessa Huppenkothen afirmaron vivir una situación similar a la que experimenta la periodista, ¿de qué se trata? (Foto: Unsplash/ Cuartoscuro)

¿Quién le está marcando a Vanessa Huppenkothen? La conductora de televisión y periodista deportiva denunció que durante los últimos días ha recibido llamadas telefónicas de números desconocidos.

La situación le pareció extraña a la también exreina de belleza, debido a que al responder nadie contesta al otro lado de la línea. Además, algunas personas cercanas a Huppenkothen han vivido algo similar.

“Van 3 amigas que también les marcan diario”, aseguró la famosa a través de una publicación que compartió en su cuenta de X, donde brindó más detalles sobre los contactos que ha recibido recientemente.

¿Cómo son las misteriosas llamadas que recibe Vanessa Huppenkothen?

La periodista deportiva explicó que los contactos que recibe no solo no tienen a una persona del otro lado de la línea, sino que al devolverlos la operadora indica que el número de teléfono es inexistente.

“Contestas y cuelgan; marcas y no existen”, resumió en su tuit, donde indicó que la mayoría de los números desconocidos inician con ‘5598’. Huppenkothen agregó que, a pesar de bloquear las líneas, los intentos continúan.

“Van 3 amigas a las que también les marcan diario de un teléfono que empieza con 5598… si lo bloqueas te llaman de otra línea que empieza igual (...) ¿A alguien de aquí también le ha pasado?”, preguntó la comunicadora.

Tras la denuncia que realizó la periodista Vanessa Huppenkothen en sus redes sociales, algunos de sus seguidores afirmaron vivir una situación similar, la cual posiblemente se trata de un tipo de estafa que lleva por nombre wangiri o ‘llamadas fantasma’.

Vanessa Huppenkothen aseguró que no es la única que ha recibido este tipo de llamadas. (Foto: Cuartoscuro) (Misael Valtierra)

¿Qué es el wangiri o ‘llamadas fantasma’?

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) explica que el wangiri o ‘llamadas fantasma’ es un tipo de estafa que consiste en marcar números telefónicos de manera aleatoria para colgar una vez que la otra persona responde.

La Agencia Digital de Innovación Pública agrega que el objetivo es simple: verificar que la línea con la que se contactaron está activa. Una vez que las personas toman la llamada y se corrobora que está vigente, el número se guarda en una base de datos.

Con esta información, quienes realizan este tipo de fraude pueden volver a marcar con llamadas de spam o estafas, de acuerdo con la institución, que añade que por este motivo, cuando respondes, es posible que recibas más contactos.

Además, la Profeco recomienda no devolver las llamadas de números desconocidos que solo marcan y cuelgan segundos después, incluso si tienes curiosidad por saber de quién se trata.

“De esta forma puede iniciar la estafa, ya que cuando llamas de vuelta puede ser un número premium o internacional por el que se te cobrará dinero por minuto e incluso por segundo”, indica la procuraduría.

¿Cómo evitar el wangiri o ‘llamadas fantasma’?

La Agencia Digital de Innovación Pública explica que para evitar esta situación lo ideal es no contestar llamadas de números desconocidos; en caso de responder, espera unos segundos antes de hablar y, por ningún motivo, compartas tus datos personales.

La Profeco también indica que puedes activar la función de silenciar los números desconocidos en tu celular para evitar que lleguen llamadas no deseadas e incluso, en algunos casos, estas se envían directamente al buzón.

En caso de que no puedas hacerlo, la procuraduría también recomienda guardar los posibles números de estafa en tus contactos con un nombre que te recuerde que no debes responder.