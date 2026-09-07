Inversiones individuales a largo plazo, catalizador del desarrollo de un país

Hoy en día, la velocidad define buena parte de nuestra vida cotidiana. En buena medida, la tecnología nos ha acostumbrado a respuestas inmediatas, resultados instantáneos y soluciones que llegan en fracciones de segundo. En este contexto, el concepto de “largo plazo” parece perder terreno, o al menos adquiere un significado distinto al que tenía hace unas décadas.

Esta inmediatez también ha cambiado nuestra relación con el dinero. Con frecuencia pensamos en invertir para obtener resultados mañana, entendiendo el “mañana” de manera literal y no como un proyecto de vida. Sin embargo, la construcción de patrimonio, el desarrollo económico y la prosperidad no ocurren de un día para otro. Son procesos que requieren tiempo, disciplina y visión. El largo plazo se construye de muchos cortos plazos.

Por ello, la inversión de largo plazo representa mucho más que una estrategia financiera individual: es un motor de desarrollo económico al ayudar a canalizar el ahorro hacia inversiones productivas.

Cuando millones de personas invierten sus ahorros durante años, los mercados de capitales canalizan esos recursos a empresas que innovan, generan empleos, desarrollan infraestructura y amplían su capacidad productiva. El ahorro de las familias se convierte en inversión para el crecimiento del país.

Cuando este círculo virtuoso ocurre dentro de una economía, los intereses de inversionistas y del país convergen. Las personas construyen patrimonio para alcanzar sus metas financieras al mismo tiempo que contribuyen a financiar el crecimiento económico nacional.

En México esta tendencia continúa fortaleciéndose. Al cierre de junio de 2026, la AMIB reportó que los activos netos administrados por los fondos de inversión alcanzaron 5.26 billones de pesos, un crecimiento anual de 12.46%. Asimismo, el número de inversionistas llegó a 18.1 millones de clientes, un incremento de las familias se convierte en inversión para el crecimiento del país. Cuando este círculo virtuoso ocurre dentro de una economía, los intereses de inversionistas y del país convergen. Las personas construyen patrimonio para alcanzar sus metas financieras al mismo tiempo que contribuyen a financiar el crecimiento económico nacional. En México esta tendencia continúa fortaleciéndose. Al cierre de junio de 2026, la AMIB reportó que los activos netos administrados por los fondos de inversión alcanzaron 5.26 billones de pesos, un crecimiento anual de 12.46%. Asimismo, el número de inversionistas llegó a 18.1 millones de clientes, un incremento de 30.82% respecto al mismo mes del 2025. Hoy, los fondos de inversión equivalen al 14.83% del Producto Interno Bruto, de acuerdo con cifras del INEGI para el primer trimestre de 2026.

Estas cifras reflejan que cada vez más mexicanos participan en los mercados financieros. Sin embargo, además del crecimiento de la industria, resulta fundamental analizar cómo se está invirtiendo ese patrimonio.

Actualmente, los fondos de inversión en instrumentos de deuda concentran 73.38% de los activos administrados, mientras que los fondos de renta variable representan 26.62%. Es decir, aproximadamente tres de cada cuatro pesos invertidos en fondos de inversión en México se encuentran en instrumentos de deuda orientados principalmente a preservar el capital y obtener rendimientos más estables, mientras que uno de cada cuatro pesos se invierte en fondos de renta variable, cuyo horizonte suele ser de largo plazo para generar un mayor crecimiento del patrimonio.

Ambas alternativas cumplen una función importante dentro del sistema financiero y responden a diferentes perfiles y objetivos de inversión. Sin embargo, históricamente en mercados de capitales más desarrollados se observa una mayor participación de inversiones orientadas al largo plazo, ya que éstas permiten canalizar más recursos hacia el financiamiento de industrias, innovación y proyectos productivos que impulsan el crecimiento económico.

Por ejemplo, en Estados Unidos, la composición de la industria de fondos de inversión refleja una mayor orientación hacia vehículos de largo plazo. De acuerdo con el 2025 Investment Company Fact Book del Investment Company Institute (ICI), un 69% de los activos administrados por fondos de inversión son fondos de renta variable e híbridos, mientras que el 31% se concentra en fondos de deuda y del mercado monetario. Gracias a ello, los mercados de capitales se convierten en una fuente permanente de financiamiento para las empresas, al tiempo que millones de personas participan directamente en la creación de riqueza y en el crecimiento económico de sus países.

México avanza en esa dirección. El crecimiento sostenido en el número de inversionistas demuestra que existe un mayor interés por participar en los mercados financieros. El siguiente paso consiste en fortalecer una cultura de inversión de largo plazo, entendiendo que invertir no sólo significa hacer crecer el patrimonio personal, sino también contribuir al desarrollo social, la generación de empleos y la construcción de una economía más dinámica y competitiva. Porque cuando los mexicanos invierten en el futuro, también invierten en el futuro de México.