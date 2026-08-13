Detienen a 7 por extorsionar bares en Acoxpa, Coyoacán; son de la banda ‘Los Rosi’

Siete personas fueron detenidas en la CDMX, por su vínculo con delitos de extorsión en Acoxpa.

Autoridades de la Ciudad de México detuvieron a siete personas, quienes son señaladas por presuntamente llevar a cabo actividades de extorsión a dueños de bares de la Calzada de Acoxpa, así como a la venta de narcóticos en la zona.

De acuerdo con las investigaciones, los detenidos serían parte del grupo de ‘Los Rosi’.

Durante la ejecución de dos órdenes de cateo, en la alcaldía Coyoacán, fueron detenidos Sheyla Michelle O., de 35 años de edad, Rogelio Orozco O., ‘Don Mosco’, de 62 años; Sebastián Servín O., de 21 años; José Ramón O., de 52 años, María Alejandra O., de 53 años; Roberto Ángelo A., de 21 años; y Claudia Valdez E., de 56 años.

Las detenciones ocurrieron en seguimiento a varios reportes por la comisión de delitos relacionados con la venta de droga y la extorsión, y gracias a la participación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, así como las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional (Sedena).

Mediante labores de inteligencia, los policías de la SSC identificaron dos domicilios localizados en calles de las colonias Carmen Serdán y Unidad Habitacional CTM Culhuacán Séptima Sección los cuales, al parecer, eran usados como almacenes y centros de distribución de narcóticos. Por ello, se implementó la vigilancia fija y móvil en la zona.

Los datos de prueba fueron entregados por un agente del MP a un juez de control, quien liberó el mandamiento ministerial para intervenir dichos inmuebles.

Oficiales dieron cumplimiento a la orden de cateo, por lo que ingresaron al primer domicilio de la calle Andador María Luisa Martínez de la colonia Carmen Serdán, donde detuvieron a una mujer y aseguraron un arma de fuego larga con tres cartuchos útiles en el cargador, 166 dosis de probable cocaína, 100 envoltorios de aparente mariguana y un teléfono.

En la segunda intervención, en una vivienda de la calle Conchita Urquiza de la colonia Unidad Habitacional CTM Culhuacán Séptima Sección, aseguraron a cuatro hombres (de 62, 52 y dos de 21 años), así como a mujeres de 56 y 53 años. Además, en dicho lugar fueron decomisadas 100 dosis de lo que aparentemente era metanfetamina, 115 dosis de probable cocaína, aproximadamente 50 gramos de la misma sustancia, 170 dosis de aparente mariguana y ocho equipos telefónicos.

Los sujetos fueron puestos a disposición del agente del MP correspondiente.

Luego de un cruce de información, la SSC detectó que la detenida de 35 años cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la CDMX en 2022 por delitos contra la salud y portación de arma de fuego.

Grupos criminales que operan en la CDMX

De acuerdo con el mapa criminal de la Ciudad de México de la Secretaría de Seguridad Pública, en la capital hay unas 62 organizaciones criminales.

En la Ciudad de México operan algunas células del narcotráfico, como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa y La Familia Michoacana.

Además, operan en la CDMX La Unión Tepito, la Fuerza AntiUnión y el Cártel de Tláhuac

Igualmente, en la CDMX operan grupos locales como Los Tanzanios, Los Rodolfos, Los Montachoques, Los Gordos, Los Estúpidos y otros.