Pelea de diputados: Kenia López llama a regresar a la ‘honorabilidad’ y a no ‘degradar’ más a la política

Representantes y líderes en la Cámara de Diputados llamaron, otra vez, a los legisladores broncudos a evitar pleitos y “escándalos lamentables” en los recintos legislativos y a no “degradar” más a la política y a los políticos en México.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, llamó a los diputados a regresar la “honorabilidad” a la política y a conducirse con “civilidad”.

Luego del pleito público que a golpes y empujones sostuvieron los diputados federales del PRI, Carlos Gutiérrez Mancilla, y de Morena, Arturo Ávila Anaya, en la explanada del Senado de la República, durante los trabajados de la Comisión Permanente del Congreso, la legisladora panista dijo a los dos diputados que los episodios de pleitos, golpes e insultos “no le ayudan a México”.

A dos semanas de que dejará el cargo de presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, López Rabadán informó que conversó con ambos legisladores y que los conminó “con mucho respeto a sus posiciones ideológicas y personales, a conducirnos con civilidad y construir espacios de diálogo constructivo”.

Les expuso que “tenemos que regresarle la honorabilidad a la política, y eso empieza por comprometernos a conducirnos con templanza y civilidad en estos tiempos tan complejos”.

La diputada federal por la CDMX aseguró que “ambos diputados fueron respetuosos de mi llamado y de la importancia de que estos episodios no le ayudan a México”.

Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de la mayoría de Morena, Ricardo Monreal, también se sumó al llamado a los diputados y los exhortó a “asumir una conducta que honre la política y se evite la irracionalidad, el caos, la confrontación, el insulto, el odio, el pleito. Eso no lo quiere México”, estimó.

Argumentó que “vivimos etapas complejas, difíciles, incluso de enfrentamientos entre pares, pero en congresos como el nuestro, aunque no es normal, siempre las pasiones suben de tono”.

Por eso, “vamos a exhortar a todos los legisladores para que asumamos una conducta que México se sienta orgulloso y que se honre la política, que no entre en una decadencia la política”, indicó.

Pidió “hacer un gran esfuerzo de respeto, tolerancia y del cuidado de formas para que la política sea una actividad confiable, reconocible y respetable. Si los políticos la degradamos, si los políticos la trivializamos, entonces no estamos cumpliendo con nuestra tarea”, afirmó.

En tanto, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, rechazó la violencia del legislador priista y expresó su respaldo al diputado morenista.

“Condenamos enérgicamente la violencia ejercida por el diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, del PRI y operador de Alito Moreno, dirigente de su partido, en contra del diputado Arturo Ávila, a quien manifestamos nuestro respaldo y solidaridad”, expresó.

Acusó que “el PRI responde con violencia y anunció que buscarán y encararán a quienes cuestionen a su dirigente o a su partido. Esa es su tradición autoritaria”, dijo.

“Cada vez que el pueblo les niega la razón, recurren a la violencia; cada vez que las instituciones dejan de obedecerles, recurren a las amenazas”, recalcó.

Por eso, “desde Morena vamos a seguir denunciando que su dirigente político es un corrupto y traidor a la patria, que pide la intervención extranjera para actuar en contra de las autoridades electorales mexicanas que lo obligan a respetar la ley y evitar la calumnia”.

Advirtió que “la violencia no borrará los expedientes y el PRI no sabe vivir en democracia, pero México ya aprendió a vivir sin tenerles miedo. Por eso están en el basurero de la historia, de donde nunca saldrán”, expuso.