El regreso del Buque Cuauhtémoc: Así se alista para su primer viaje tras accidente en puente de Brooklyn

La Semar informó que el Buque Escuela Cuauhtémoc concluyó su mantenimiento anual en el Astillero de Marina Número Uno.

El Buque Escuela Cuauhtémoc arribó a la bahía de Acapulco este martes como parte de los preparativos para el crucero de instrucción ‘Pacífico Norte 2026′, que marcará su regreso a operaciones tras el accidente ocurrido en mayo de 2025, cuando chocó contra el puente de Brooklyn, en Estados Unidos.

De acuerdo con información de la Secretaría de Marina (Semar), la embarcación se alista para un viaje por distintas ciudades del continente; tiene programadas visitas a Honolulú, Hawaii; Seward, Alaska, y Victoria, Canadá, así como San Francisco y San Diego, California.

Este será el primer crucero de instrucción del Cuauhtémoc tras el incidente del pasado 17 de mayo de 2025, cuando impactó contra el puente de Brooklyn, en Nueva York, provocando la muerte de dos jóvenes cadetes e hiriendo a otros 22 tripulantes.

Buque Cuauhtémoc concluye mantenimiento y pruebas

La Secretaría de Marina informó que la embarcación concluyó su mantenimiento anual en el Astillero de Marina Número Uno, en Salina Cruz, Oaxaca, y posteriormente realizó pruebas de aceptación en el mar durante cuatro días, en las que se verificó el funcionamiento de sus sistemas operativos.

La dependencia destacó que estos procedimientos forman parte de los protocolos técnicos destinados a garantizar la seguridad y operatividad de la unidad en futuras misiones de instrucción naval.

“La presencia del Cuauhtémoc en el puerto de Acapulco representa un acontecimiento significativo para la región, al tratarse de uno de los símbolos más representativos de la Armada de México.... Su misión principal es contribuir a la formación integral de los cadetes navales y proyectar ante la comunidad internacional un mensaje de paz, disciplina, compromiso y buena voluntad del pueblo mexicano”, indicó.

El pasado 8 de abril, el Senado de la República autorizó la salida del país de 332 elementos de la Armada de México que participarán en el crucero de instrucción entre el 15 de julio y el 15 de octubre de este año.

Así fue el accidente del Buque Escuela Cuauhtémoc en 2025

La noche del 17 de mayo de 2025, el Buque Escuela Cuauhtémoc impactó contra el puente de Brooklyn en Nueva York durante una exhibición del crucero de instrucción ‘Bicentenario de la Consolidación de la Independencia en la Mar’.

El impacto ocurrió durante una maniobra de zarpe, provocando la caída de varios cadetes que se encontraban en los mástiles. El saldo total del accidente de dos jóvenes fallecidos: América Yamileth Sánchez y Adal Jair Maldonado Marcos, 22 heridos y daños estructurales en el velero.

Tras el accidente, el Cuauhtémoc fue sometido a inspecciones, reparaciones y mantenimiento, además de pruebas en el mar para garantizar su seguridad antes de su reincorporación a actividades de instrucción naval.