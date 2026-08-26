Vuelve a temblar en Colombia: Sismo de 5.1 ‘golpea’ Santander... a 2 semanas del terremoto de magnitud 7.4

El sismo magnitud 7.4 del 10 de agosto en Colombia sacudió edificios en Bogotá. (EFE).

Un sismo de magnitud 5.1 sacudió este miércoles el oeste y el centro de Colombia, dos semanas después del terremoto de 7.4 que causó una gran devastación en el oeste y la zona cafetera del país.

El temblor ocurrió a las 11:45 hora local y tuvo como epicentro un punto en el departamento de Santander, a una profundidad de 140 kilómetros, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Hasta el momento las autoridades no han informado de víctimas o daños por este temblor, el más fuerte en el país desde el terremoto del 10 de agosto.

En un primer momento, el SGC informó que el sismo había sido de 5.4, pero luego actualizó la magnitud a 5.1 y la profundidad la amplió a 149 kilómetros.

La región de La mesa de los Santos, situada en la Cordillera Oriental de los Andes, está atravesada por una falla geológica y es la zona de mayor actividad sísmica de Colombia, con temblores casi diarios.

Este miércoles, el SGC ya había registrado en la misma zona dos temblores de menor magnitud, ambos de 3,1, a la 01:53 y las 3:56 hora local.

El sismo de este miércoles se sintió principalmente en los departamentos de Santander, Norte de Santander, Arauca, Boyacá y Cundinamarca, los más cercanos al epicentro, y en Bogotá, donde las personas evacuaron los edificios.

¿Cuáles fueron los daños en Colombia tras terremoto de 7.4?

Dos semanas después del sismo del 10 de agosto, las autoridades colombianas elevaron 329 el número de víctimas mortales y cifra en 247 las personas que permanecen desaparecidas.

La entidad detalló que la cifra de heridos aumentó a 4 mil 600 y la de rescatados se mantuvo en 364.

El terremoto deja además 154 mil 014 familias afectadas, integradas por 314 mil 751 personas, en 481 municipios de 16 de los 32 departamentos del país.

El número de viviendas averiadas asciende a 171 mil 273, mientras que otras 31 mil 183 fueron destruidas y 553 edificios colapsaron, principalmente en Cali y Pereira, las dos ciudades más afectadas por el sismo.