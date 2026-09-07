Pemex ‘electrificará’ sus gasolineras, apostará por litio y combustible para aviones... pero hasta 2030

Petróleos Mexicanos (Pemex) prepara una cartera de nuevos proyectos sostenibles que contempla desde la extracción comercial de litio de salmueras petroleras hasta la instalación de cargadores para vehículos eléctricos en su red de estaciones de servicio.

La petrolera Pemex busca desarrollar nuevas líneas de negocio mediante energías y tecnologías alternativas que le permitan reducir emisiones, mejorar su eficiencia y diversificar sus ingresos, de acuerdo con el Plan de Desarrollo del Sector Hidrocarburos publicado este lunes en El Diario Oficial de la Federación por la Secretaría de Energía (Sener).

Sin embargo, el propio documento reconoce que, hasta ahora, estas oportunidades “aún no se han materializado”, por lo que constituyen una hoja de ruta para los próximos años.

Uno de los proyectos consiste en evaluar el potencial para extraer minerales disueltos, como litio, de las salmueras petroleras, con la intención de escalar eventualmente esta actividad hacia una producción comercial. Pemex prevé iniciar inversiones en 2028 y comenzar operaciones en 2030.

La petrolera también planea incursionar con mayor fuerza en la electromovilidad. El proyecto contempla desarrollar infraestructura de recarga para vehículos eléctricos mediante esquemas de colaboración con terceros, primero en activos e instalaciones de Pemex y posteriormente dentro de su red nacional de estaciones de servicio. El calendario establece el inicio de inversión y operación desde 2026.

Otro frente serán las granjas solares, para las cuales Pemex pretende aprovechar terrenos e infraestructura de sus propias instalaciones para generar electricidad mediante sistemas fotovoltaicos. La energía podría destinarse al autoconsumo o, dependiendo del esquema, comercializarse en el Mercado Eléctrico Mayorista. Las inversiones comenzarían en 2026 y la operación en 2027.

Pemex quiere producir combustible sostenible para aviones

La estrategia incluye la producción de combustible sostenible de aviación (SAF). La meta planteada es que hacia 2030 Pemex pueda atender una participación objetivo equivalente al 5 por ciento del consumo nacional de combustibles de aviación.

En paralelo, la empresa proyecta desarrollar capacidad para producir hidrógeno verde mediante electrólisis alimentada con energía renovable.

Este energético tendría como prioridad abastecer la cadena de valor del SAF y, en una segunda etapa, se evaluará su incorporación gradual al Sistema Nacional de Refinación, así como posibles oportunidades comerciales en mercados internacionales. La inversión comenzaría en 2027 y la operación está prevista para 2030.

La cartera también contempla aprovechar plataformas petroleras en desuso para generar energía eólica. Este proyecto comenzaría su etapa de inversión en 2027 y tendría como horizonte de entrada en operación el año 2031.

A ello se suma la producción de diésel ecológico, definido por el documento como combustible con un contenido máximo de azufre de 10 partes por millón, con el objetivo de atender la demanda asociada.

Cómo los últimos proyectos mencionados en el plan, Pemex plantea aprovechar el gas natural que actualmente puede terminar en procesos de quema y venteo, mediante sistemas para su recuperación y utilización en la generación eléctrica. El programa incluye además la recolección y acondicionamiento de gas fuera de especificación para incorporar a estos procesos.