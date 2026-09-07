Nuevo México responde a ‘ocurrencia’ de Trump de cambiar nombre a ‘Nueva América’: ‘No está a debate’

Trump le ha puesto el nombre de 'América' al Golfo de México y al Lago Ontario.

Michelle Lujan Grisham, gobernadora demócrata de Nuevo México, criticó la propuesta de Donald Trump de cambiar el nombre del estado a ‘Nueva América’ y lo acusó de querer desviar la atención del aumento del precio de la gasolina.

“El nombre de Nuevo México no está a debate: Nos pertenece desde antes de que existieran los Estados Unidos”, dijo en su cuenta de X.

La gobernadora Grisham acusó al presidente de usar el tema como ‘cortina de humo’ para distraer a los votantes de las consecuencias de la guerra en Irán, que ya duró más de seis meses y afecta las finanzas de las familias estadounidenses.

“Mientras la Casa Blanca pierde el tiempo coloreando mapas, Nuevo México está ocupado haciendo el trabajo”, puntualizó.

Y en efecto, Donald Trump siguió coloreando mapas: Este lunes 7 de septiembre publicó en su cuenta en la red Truth Social un ‘mapa’ que incluye a México, Canadá, Groenlandia, Cuba, Centroamérica e islas del Caribe como parte de Estados Unidos.

Donald Trump ha insistido en convertir a Canadá en el estado 51 de EU y de tomar por la fuerza Groenlandia. (Truth Social @realDonaldTrump)

Trump y su costumbre de ponerle ‘América’ a todo: ¿A qué le ha cambiado el nombre?

La propuesta de Donald Trump para rebautizar Nuevo México como “Nueva América” no es la primera ocasión en que el presidente estadounidense intenta sustituir el nombre de un territorio o accidente geográfico por otro relacionado con Estados Unidos.

Desde el inicio de su segundo mandato, Trump ordenó el cambio de nombre de otros lugares, aunque estos solo tienen efecto dentro de Estados Unidos.

El caso más conocido y que nos afecta es el del Golfo de México. El 20 de enero de 2025, en su regreso a la Casa Blanca, Trump firmó una orden ejecutiva para que el Gobierno estadounidense comenzara a utilizar la denominación ‘Golfo de América’.

El cambio se incorporó a los registros geográficos y documentos oficiales de Estados Unidos, aunque México mantuvo el nombre Golfo de México y la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que esa denominación continúa siendo reconocida internacionalmente.

Trump repitió la fórmula en agosto de 2026 con el lago Ontario, uno de los cinco Grandes Lagos y cuya superficie comparten Estados Unidos y Canadá. El mandatario firmó una orden ejecutiva para que la parte estadounidense lo reconozca como ‘Lago América’, en medio de las tensiones comerciales con el Gobierno canadiense.

La decisión no obliga a Canadá a adoptar la nueva denominación y el primer ministro Mark Carney respondió que para su país seguirá siendo “ahora y siempre” el lago Ontario.

‘América’ no es la única palabra con la que Trump ha jugado a rebautizar el mapa. En 2026 sugirió que el Estrecho de Ormuz podría convertirse en el ‘Estrecho de Trump’ y, meses antes, bromeó con que originalmente había pensado llamar ‘Golfo de Trump’ al Golfo de México.