‘Build the wall’: ¿Cómo son los 5 videojuegos de la Casa Blanca que promueven agenda de Trump?

La Casa Blanca anunció Arcade en redes sociales con una serie de animaciones que parodian las pantallas de carga de Xbox. (AP).

El sitio web de la Casa Blanca presentó el jueves la sección de Arcade, una colección de cinco videojuegos de baja resolución que promueven distintos aspectos de la agenda del presidente Donald Trump.

“Build the Wall” es una copia de “Tetris” que transforma el juego clásico en un esfuerzo por “proteger la frontera de la horda que se aproxima”.

En “Rio Run”, que se asemeja al favorito de los teléfonos celulares de antaño “Snake”, en el que aparece un icono con la semejanza de Trump que corre de un lado a otro mientras reúne a personas que pretenden cruzar la frontera.

En “Supply Line”, que luce como una versión condensada del juego “Tapper”, la comida avanza por una línea de ensamblaje y debes rechazar los productos que no cumplan con los estándares de “Make America Healthy Again” (Hagamos Saludable a Estados Unidos Otra Vez).

Dos de los juegos transcurren en los cielos de la capital del país. En “Flappy Bill”, un águila transporta un proyecto de ley a través del complejo de monumentos National Mall.

En “Trump Savings Tycoon”, tu objetivo es recolectar dinero para “las Cuentas Trump de tus hijos”, el programa de plan de ahorro del gobierno que ofrece mil dólares a cada niño nacido durante el mandato de Trump.

En un comunicado emitido el viernes, The Tetris Company dijo que “no participó en la creación de ‘Build the Wall’ y no autorizó ni otorgó licencia de la marca Tetris ni de la propiedad intelectual para el juego”.

Tras señalar que el objetivo del juego original es evitar construir un muro, la empresa indicó que “durante más de 40 años, Tetris ha unido a personas de distintas generaciones y culturas a través del juego y la alegría”. Agregó que “actualmente estamos revisando el asunto”.

La Casa Blanca anunció Arcade en redes sociales con una serie de animaciones que parodian las pantallas de carga de Xbox, PlayStation y Nintendo.

En una de esas publicaciones, el logotipo de Sega se convierte en “MAGA”, como en el lema de Trump “Make America Great Again” (Hagamos Grande a Estados Unidos Otra Vez).