Gobierno, industria y academia consolidan Hoja de Ruta del SAF en México

La Secretaría de Energía (SENER) llevó a cabo la Quinta Mesa Técnica sobre Combustibles Sostenibles de Aviación en México, (SAF por sus siglas en inglés) con el objetivo de avanzar en conjunto gobierno, industria, academia y organismos internacionales, hacia una aviación más limpia, eficiente y sostenible.

El subsecretario de Planeación y Transición Energética de la SENER, Jorge Marcial Islas Samperio, destacó que esta mesa de diálogo permitirá consolidar las bases técnicas, regulatorias, financieras e industriales enfocadas al desarrollo de políticas públicas que promuevan la producción y uso del SAF en México.

Ante representantes de las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Hacienda y Crédito Público; Economía; Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; de la Agencia Federal de Aviación Civil; Aeropuertos y Servicios Auxiliares; la Organización de Aviación Civil Internacional, además de la industria aérea, academia y empresas relacionadas con el SAF, precisó que su participación y presencia confirma que el desarrollo ordenado de los biocombustibles, en específico de los combustibles sostenibles de aviación en el país, es una prioridad compartida.

En la sesión, celebrada en la sede de la SENER, el subsecretario Islas Samperio subrayó que el desarrollo de combustibles sostenibles de aviación no es únicamente un reto energético o tecnológico, sino una oportunidad estratégica para fortalecer la soberanía energética nacional a través de cadenas de valor sostenibles, crear empleos, atraer inversiones y posicionar a México como un actor relevante en la transición energética global.

Al celebrar la apertura de todas las partes para llevar a cabo un diálogo abierto, técnico y colaborativo, Islas Samperio, aseveró: “las decisiones que tomemos hoy tendrán impacto no solo para el sector energético, sino para la competitividad y sostenibilidad del país”.

Durante la jornada se dio seguimiento a los avances alcanzados en la materia, el estado de estudios de factibilidad y se analizó la contribución del SAF en el cumplimiento de las metas climáticas, particularmente, el avance en el desarrollo de la Hoja de Ruta en el marco de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional.

En este contexto, se presentaron avances en materia de infraestructura, como son la estrategia para vuelos verdes y la habilitación de infraestructura para su mezcla con petrolíferos, así como esquemas de financiamiento e implementación que serán clave para acelerar la construcción de la Hoja de Ruta del SAF en México.