Celebra SENER éxito de la Feria de Energía e Innovación, motor de la transformación en México

La Secretaría de Energía (SENER) informa que la Feria de Energía e Innovación para la Transformación y el Bienestar, celebrada el 14 y 15 de abril, concluyó exitosamente, posicionándose como un espacio de encuentro, aprendizaje y colaboración entre el sector público, privado, académico y la sociedad.

Durante los dos días de actividades, el Museo Nacional de Energía y Tecnología (MUNET) registró una asistencia total de 4 mil 526 personas -con 2 mil 618 asistentes el primer día y mil 908 el segundo-, lo que refleja el gran interés que generó por los temas energéticos y de innovación en el país.

Muestra de ello, fue la gran cobertura mediática que logró la Feria, incluyendo cuatro primeras planas, lo que amplificó su impacto a nivel nacional.

El evento contó con la participación de 988 estudiantes de nivel medio superior y superior; la instalación de 125 stands de empresas, asociaciones, instituciones educativas y entidades del sector público; la impartición de 10 conferencias, 22 talleres y 6 actividades, y la participación destacada de 250 personas en el curso de eficiencia energética.

Como parte de las actividades de la Feria, 18 escuelas presentaron prototipos innovadores, de los cuales 10 proyectos fueron reconocidos y 6 fueron premiados por la SENER, destacando el talento joven y su compromiso con el desarrollo energético sostenible, y como parte de las actividades lúdicas se entregaron más de 2 mil pasaportes que sirvieron para guiar y registrar la visita de las personas a los stands.

En la Feria se contó con la participación de funcionarios de primer nivel, que impartieron conferencias relacionadas con temas relevantes para el presente y futuro de la energía en México, como la Directora General de la Comisión Federal de Electricidad, los subsecretarios de Electricidad, Hidrocarburos y Planeación y Transición Energética de la SENER, y el titular de la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Además, durante la Feria se tuvo una participación destacada de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE), del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ).

Asimismo, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex), el Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS) y la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS).

La Secretaría de Energía reconoce y agradece la participación de todas y todos los asistentes, así como el compromiso de los actores del sector energético, cuya colaboración hizo posible el éxito de este encuentro.