Morena ‘destapa’ a Santiago Nieto, extitular de la UIF, como virtual candidato de Morena en Querétaro

Rumbo a 2027: Morena presenta a los perfiles que pelearán las candidaturas en Sinaloa y Querétaro. (Cuartoscuro)

Morena adelanta la carrera electoral de 2027. Luego de un proceso interno para definir a los precandidatos a las gubernaturas, este miércoles 26 de agosto se presentarán los perfiles seleccionados para Querétaro y Sinaloa.

Sinaloa es la entidad que mayor interés genera debido a la crisis de seguridad y política que enfrenta desde 2024. Recientemente, la presidenta Claudia Sheinbaum y gobernadores morenistas marcaron un distanciamiento con Rubén Rocha Moya, luego de su intento de volver a su cargo como gobernador.

La presión interna y la falta de respaldo a Rocha Moya lo obligaron a solicitar nuevamente licencia solo 36 horas después de regresar al cargo. En su lugar, el Congreso de Sinaloa eligió a Graciela Domínguez como gobernadora interina.

Santiago Nieto será coordinador en Querétaro

Santiago Nieto, extitular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, fue seleccionado como coordinador para los trabajos en Querétaro de cara a las elecciones 2027.

Nieto es abogado especialista en Derecho Electoral, quien alcanzó notoriedad nacional cuando fungió como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y posteriormente al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“En palabras de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, por encima de cualquier interés particular estará siempre el del pueblo y el interés de la nación. Querétaro merece un nuevo rumbo, merece que la transformación llegue”, recordó Nieto al momento de su presentación.

El exfuncionario aparecía como uno de los perfiles favoritos para competir en las elecciones del 2027 y hacer frente a la eventual candidatura que presente el PAN en Querétaro.

¿Quiénes son perfiles que se inscribieron para Sinaloa?

En junio se inscribieron 10 personas para competir por la gubernatura de Sinaloa bajo el cobijo de Morena.