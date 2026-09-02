¿Quién es ‘El Tecmol’, el polémico político de SLP que salió de un ataúd para ‘farmear aura’?

José Luis Romero Calzada “El Tecmol” es un empresario de San Luis Potosí acusado de robo de hidrocarburos, famoso por bailar con un burro, emprender una campaña contra la prensa, rifar sus tenis usados Louis Vuitton, amenazar de muerte a activistas y recientemente se hizo viral por meterse a un ataúd para las “batallas del aura”:

Romero Calzada, busca nuevamente la alcaldía de Ciudad Valles, San Luis Potosí, pero esta vez, quiere ser arropado por el partido en el poder; el Verde Ecologista de México (PVEM), a quien durante años criticó severamente.

La trayectoria política de Romero Calzada, está marcada por el “chapulineo” entre diferentes partidos políticos, un discurso populista de confrontación y una estrategia en redes basada en el escándalo, las payasadas y excentricidades.

Tecmol ha hecho de todo en las redes sociales, desde besar un burro, vestirse de Santa Claus, aventarse clavados en las cascadas, y recientemente llegó dentro de un ataúd al parque Luis Donaldo Colosio de Ciudad Valles, como parte de un evento de “batallas de aura”.

Pero además existen carpetas de investigación abiertas en su contra por robo de hidrocarburos. En 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incluyó al “Tecmol” en el primer listado oficial de personas y empresas ligadas al “huachicoleo”, por lo que le fueron congeladas sus cuentas.

De profesión ingeniero agrónomo el apodo “Tecmol”, viene de la empresa de su abuelo que llevaba el mismo nombre. Fue diputado local por el PRI, del 2015 al 2018, desde donde amenazó de muerte a activistas que se manifestaron en El Pleno, “con tu sangre me voy a pintar los cachetes, cabrón”.

En 2018, aún con el PRI contendió por una curul federal; su campaña tuvo impacto a nivel nacional por sus videos virales, como el baile con un burro y los altercados públicos en sus mítines. Perdió la elección.

El Tecmol ha tenido fuertes enfrentamientos con la prensa ante los constantes cuestionamientos sobre sus actos ilegales. En 2021, cuando fue candidato a la gubernatura ahora por el Partido Redes Sociales Progresistas (RSP), hizo famosa su frase célebre “yo no respondo mamadas”.

En 2024 contendió por la presidencia municipal de Ciudad Valles, esta vez por la alianza PRI, PAN y PRD, pero perdió ante el PVEM. Y pese a la guerra frontal que mantuvo con el actual gobierno verde, en mayo de 2025 se unió oficialmente a este organismo político.

El PVEM en SLP ha declarado en repetidas ocasiones que Tecmol no tiene la candidatura asegurada, incluso le han pedido que no se adelante a los tiempos que marca el calendario electoral y los estatutos del partido.