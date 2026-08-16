¿Qué es ‘farmear aura’? La nueva tendencia de la ‘chaviza’ explicada con los mejores memes

En redes sociales, se volvió tendecia el término de las batallas de 'farmear aura' (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Xinhua, redes sociales).

Seguramente ya abriste alguna aplicación y te encontraste con un término bastante peculiar: farmear aura. Se trata de una expresión usada por jóvenes en redes sociales, especialmente en TikTok e Instagram.

El término viral en redes nació hace algún mucho tiempo, aunque existía principalmente en los comentarios y algunos videos de nicho. La tendencia evolucionó y dio origen a las batallas de farmear aura, encuentros donde dos participantes se enfrentan ante un grupo de espectadores pero, ¿qué significa lo que hacen?

¿Qué significa ‘farmear aura’, la tendencia en redes sociales?

La palabra “farmear” proviene del mundo de los videojuegos. Se trata de una adaptación del verbo ‘to farm’, cuyo significado inicial tenía uso agrícola: “cultivar, criar, tener una granja”, de acuerdo con el diccionario de Cambridge.

Sin embargo, fue adaptado por la jerga gamer, principalmente en títulos tipo MOBA como League of Legends, Honor of Kings o Pokémon Unite. En ese contexto significa repetir determinadas acciones para conseguir recursos, experiencia, objetos o puntos que ayudan a mejorar un personaje o avanzar dentro de una partida. Es decir, ‘cultivas’ algo que a la postre se vuelve valioso.

La otra palabra del concepto es mucho más subjetiva y a consideración de la estética. El “aura” representa la percepción que alguien genera con su forma de comportarse. Puede estar relacionada con confianza, estilo, actitud, seguridad o magnetismo. Por eso, una respuesta ingeniosa, una acción inesperada o una actitud que sorprende a los demás, se califica como algo que “gana aura”.

El “aura” también funciona al contrario. Un error, una caída, una situación incómoda o un momento en el que alguien pierde la compostura puede convertirse en una forma de “perder aura”.

De este modo, desde hace algunos años se usan en comentarios de redes sociales frases como “+1000 de aura” o “-5000 de aura”, de modo que se exageran esas situaciones como si existiera un marcador, aunque en realidad no es un valor o una puntuación oficial.

Sin embargo, en las últimas semanas se llevó esa percepción de redes sociales a la vida real. Así nació el concepto de farmear aura, que significa acumular de manera simbólica puntos de prestigio, carisma o presencia mediante acciones que hacen que una persona destaque por cómo luce.

¿Qué son y en qué consisten las batallas de farmear aura?

Las batallas de aura llevan ese lenguaje digital a una competencia presencial, como si se tratara de una batalla de rap o algo por el estilo. En ellas, dos participantes se colocan frente a frente y realizan movimientos o actitudes que buscan generar el agrado del público.

La dinámica puede incluir poses, miradas, caminatas, bailes, gestos y referencias a memes, personajes de la cultura popular o celebraciones de deportistas. Entre los recursos que aparecen con frecuencia están el mewing, six-seven y aura walk, una caminata lenta y deliberada que busca proyectar seguridad.

La habilidad principal no consiste necesariamente en bailar o ejecutar movimientos difíciles. El participante debe mantener la actitud y, sobre todo, evitar romper el personaje.

El público tiene un papel central porque sus reacciones ayudan a definir al ganador. Los aplausos, gritos y vítores funcionan como una votación informal para decidir quién logró proyectar mayor presencia, es decir, el “ganador” se decide de una forma completamente subjetiva.