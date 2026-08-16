¿Qué venden en Buc-ee’s, la tienda que visitó José Ramón López Beltrán, hijo de AMLO, en EU?

José Ramón López Beltrán registró su visita en Buc-ee's, una parada de carretera popular en Estados Unidos (Foto: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, IA Gemini).

José Ramón López Beltrán y su esposa, Carolyn Adams, compartieron recientemente fotos y videos de sus vacaciones familiares en Estados Unidos, donde no solo fueron a Disney, sino que también compartieron su visita una sucursal de las tiendas Buc-ee’s.

Esto ocurrió días después de que el hermano de José Ramón, ‘Andy’ López Beltrán, informara que Estados Unidos canceló su visa y acusara a funcionarios del gobierno de Donald Trump de ordenar la medida.

Buc-ee’s es una cadena de tiendas de conveniencia especialmente consolidada en Texas y reconocida por sus grandes establecimientos junto con gasolineras. La empresa compite principalmente con la cadena Oxxo en Estados Unidos por la preferencia de los consumidores que viajan por carreteras.

Esto es lo que puedes encontrar en Buc-ee’s, la tienda que visitó José Ramón López Beltrán en EU

Buc-ee’s es mucho más que una simple gasolinera. Sus enormes establecimientos combinan desde estación de servicio, restaurante, tienda de conveniencia y de recuerdos, por lo que los viajeros pueden desde comer, cargar combustible, comprar provisiones y hasta llevarse algún recuerdo en una misma parada.

En el área de comida hay opciones preparadas para consumir durante el viaje. Entre ellas están los famosos sándwiches de brisket, además de otros productos preparados con BBQ, pollo, desayunos, sándwiches fríos, wraps, ensaladas, fruta y más.

La sección de botanas es otro de los atractivos de Buc-ee’s. Hay diferentes tipos de jerky —un tipo de carne deshidratada—, nueces, dulces, chocolates y otros productos para comer de forma sencilla en carretera. También destacan los famosos Beaver Nuggets, uno de los productos más asociados con la marca.

Para quienes buscan algo dulce, las tiendas cuentan con fudge —un tipo de dulce de leche— elaborado en el propio establecimiento. También hay bebidas frías y calientes, alimentos preparados y diferentes productos empacados que pueden comprarse para consumir durante el viaje.

Buc-ee’s también tiene una enorme área de mercancía. Los clientes pueden encontrar playeras, sudaderas, gorras, accesorios y otros artículos con la imagen de su mascota, el castor Buc-ee, entre otros souvenirs.

La oferta de productos de marca propia no se limita a ropa. Dependiendo de la sucursal, también pueden encontrarse juguetes, artículos para el hogar, accesorios de moda, productos automotrices y diferentes objetos de uso cotidiano. La compañía incluso contempla categorías como decoración, libros, y más.

Para los automovilistas, Buc-ee’s ofrece combustible y distintas alternativas para determinados vehículos. Algunas estaciones cuentan con gasolina sin etanol, DEF y cargadores para vehículos eléctricos, por lo que la parada también puede servir para distintos tipos de transporte.

Otro de sus servicios son los autolavados. En las sucursales que los tienen, los clientes pueden lavar el vehículo, utilizar aspiradoras y acceder a servicios extras como abrillantar sus llantas. También hay productos para limpiar y detallar el interior del automóvil.

Buc-ee’s nació en Texas en 1982 como una pequeña tienda de conveniencia y, con el paso de las décadas, se convirtió en una de las cadenas de paradas de carretera más reconocibles de Estados Unidos. Con el tiempo, sus tiendas dejaron de ser simples puntos para cargar combustible y descansar, para convertirse incluso en un punto de interés y hasta de turismo para los visitantes.