‘La prensa no está silenciada’: Velasco sobre críticas del WSJ por iniciativa de derecho de las audiencias

Roberto Velasco defendió la libertad de prensa en México y rechazó las acusaciones de censura contra el gobierno de Claudia Sheinbaum. (Cuartoscuro).

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, defendió que en México “la prensa no está silenciada” como respuesta a críticas del Wall Street Journal a la inicitiva de Derechos de las Audiencias propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“A pesar de lo que sostiene Mary O’Grady, la prensa de México no está silenciada. Determinar si un gobierno está censurando a su prensa no es una cuestión de retórica. Es una cuestión de evidencia, y los hechos contradicen su afirmación”, señaló en el canciller en un posicionamiento publicado por el medio estadounidense.

La columna de la periodista Mary O’Grady había advertido de “riesgos de censura” por la iniciativa presentada por la titular del Ejecutivo, la cual propone que medios de comunicación cuenten con códigos de ética, defensorías de las audiencias y procedimientos para recibir y atender quejas de los ciudadanos.

Velasco sostuvo que, a diferencia de periodos anteriores, Sheinbaum responde de manera cotidiana a las preguntas y cuestionamientos de periodistas, tanto durante La Mañanera del Pueblo como en sus recorridos y eventos por distintas regiones del país.

Respecto a la iniciativa sobre los derechos de las audiencias, Velasco dijo que el Congreso mexicano estableció este marco legal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los derechos de las audiencias tienen prioridad frente a los intereses comerciales de los concesionarios.

Sheinbaum ha rechazado que las nuevas reglas tengan como objetivo censurar a los medios y destacó que representantes de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) participaron en la elaboración del proyecto.

Roberto Velasco asegura que no peligra conseción de cadenas de televisión críticas

El canciller también destacó que una de las dos principales cadenas de televisión del país mantiene una línea editorial crítica hacia el Gobierno federal y, pese a ello, conserva su concesión. Agregó que académicos citados por la columnista pueden publicar sus opiniones en México.

“Una de las dos cadenas de televisión más grandes de México ha mantenido una línea editorial abiertamente crítica hacia este gobierno. Su concesión permanece intacta y sus periodistas expresan libremente lo que piensan”, aseguró.

El encargado de la Secretaría de Relaciones Exteriores subrayó la libertad de publicar de la prensa para quienes no están de acuerdo con el gobierno.

“Diferimos de la señora O’Grady. Sin embargo, defendemos su libertad de publicar con la misma firmeza con la que la defendemos en México: para quienes están de acuerdo con nosotros y, más importante aún, para quienes no lo están”, finalizó.