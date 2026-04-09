Primer contacto de Roberto Velasco con EU: ¿De qué habló con Marco Rubio?

Marco Rubio y Roberto Velasco tuvieron un primer acercamiento para tocar temas de agenda bilateral.

El recién nombrado canciller de México, Roberto Velasco, sostuvo una de sus primeras conversaciones oficiales con su homólogo estadounidense, Marco Rubio, en un momento clave para la relación bilateral.

El diálogo ocurre apenas un día después de que Velasco asumiera el cargo al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en medio de una agenda marcada por tensiones migratorias, seguridad fronteriza y cooperación regional.

De acuerdo con información del Departamento de Estado de Estados Unidos, difundida por su portavoz Tommy Pigott, la llamada abordó temas estratégicos como el control migratorio y la estabilidad en la región.

Este primer contacto también forma parte de los esfuerzos iniciales del nuevo canciller Roberto Velasco por establecer comunicación con actores clave en América del Norte, en un contexto donde la relación bilateral enfrenta nuevos retos políticos y económicos.

¿Qué temas trataron Roberto Velasco y Marco Rubio?

Entre los principales asuntos discutidos destacan, según la información difundida por las autoridades estadounidenses:

Seguridad fronteriza : Ambos funcionarios hablaron sobre la necesidad de proteger las fronteras compartidas.

: Ambos funcionarios hablaron sobre la necesidad de proteger las fronteras compartidas. Migración: Se abordaron medidas para frenar la inmigración ilegal masiva , una de las prioridades del gobierno estadounidense.

, una de las prioridades del gobierno estadounidense. Estabilidad regional: Se destacó la importancia de promover condiciones de estabilidad en América del Norte.

Cooperación bilateral: Marco Rubio alentó una colaboración estrecha en temas clave para ambos países.

Asimismo, también se dio a conocer que, en la conversación se discutió cómo profundizar los trabajos conjuntos “en beneficio de nuestros pueblos y de la región”.

Primer contacto de Velasco con EU

La llamada entre Roberto Velasco y Marco Rubio se da en el arranque de una nueva etapa en la política exterior mexicana, tras la reciente ratificación del canciller por el Senado.

Velasco llega al cargo en un contexto complejo: la revisión del T-MEC, las presiones del gobierno estadounidense en materia de migración y seguridad, así como la necesidad de mantener una relación estable con Washington.

Además, su experiencia previa como subsecretario para América del Norte lo posiciona como un funcionario con conocimiento directo de la agenda bilateral, particularmente en temas de movilidad humana, comercio y seguridad.

Relación México–Estados Unidos: prioridades en juego

El diálogo con Rubio confirma que la relación México–Estados Unidos seguirá centrada en tres ejes principales:

Migración y control fronterizo, seguridad y combate al crimen transnacional, así como la cooperación económica y regional

Estos temas han sido históricamente prioritarios y se mantienen como los pilares de la agenda bilateral en el inicio de la encomienda de Velasco al frente de la SRE.