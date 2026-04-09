Marco Rubio felicita al nuevo canciller de México y le insiste en disuadir la ‘inmigración ilegal’

La llamada entre Rubio y Velasco centró la agenda en migración, seguridad fronteriza y cooperación bilateral.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo este jueves una llamada telefónica con el nuevo canciller de México, Roberto Velasco, a quien felicitó por su nombramiento y exhortó a fortalecer la cooperación bilateral.

De acuerdo con el Departamento de Estado, durante la conversación Rubio abordó los esfuerzos para “disuadir la inmigración ilegal masiva, asegurar nuestras fronteras y promover la estabilidad regional”.

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) únicamente confirmó en un breve mensaje en su cuenta de X que en la conversación se trataron temas prioritarios de la agenda entre México y Estados Unidos.

La cancillería señaló que ambos funcionarios reconocieron avances en materia de seguridad bajo principios compartidos, así como la necesidad de atender los retos migratorios con respeto a los derechos humanos.

El intercambio ocurre en un momento en que la migración es uno de los principales puntos de presión para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, en medio de las exigencias de Washington para reforzar el control fronterizo.

Nuevo canciller enfrenta a Trump por muertes de mexicanos

En su segundo día como canciller, Roberto Velasco hizo un reclamo directo hacia la administración de Donald Trump por la muerte de ciudadanos mexicanos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Velasco calificó estos hechos como “inaceptables” y subrayó la necesidad de garantizar condiciones dignas y seguras para los migrantes detenidos en Estados Unidos, una postura que Velasco sostiene desde que era subsecretario para América del Norte.

“Nos parece inaceptable que los mexicanos han perdido la vida bajo custodia de ICE y eso vamos a seguirlo poniendo sobre la mesa en distintas perspectivas jurídicas en apoyo a sus familias”, dijo el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores en entrevista con Manuel Feregrino.

Roberto Velasco llega con experiencia en la relación con EU

Velasco fue ratificado el miércoles por una amplia mayoría en el Senado mexicano para asumir la Secretaría de Relaciones Exteriores, en sustitución de Juan Ramón de la Fuente, quien renunció hace una semana por motivos de salud.

El nuevo canciller, nominado por la presidenta Claudia Sheinbaum, tiene una amplia experiencia en la relación con Estados Unidos, pues desde el anterior gobierno de Andrés Manuel López Obrador era el encargado en la secretaría de coordinar la política migratoria, de seguridad y comercial con el país vecino.

Si bien la relación entre Sheinbaum y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es cordial, también se ha visto marcada por tensiones derivadas de la imposición de aranceles a México y de las amenazas del mandatario estadounidense de lanzar operaciones contra el narcotráfico en territorio mexicano.

Velasco también inició este jueves con llamadas telefónicas a su homólogo brasileño, Mauro Vieira, y otros canciller latinoamericanos.

Con información de EFE.