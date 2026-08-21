F1 EN VIVO Qualy sprint del GP de Países Bajos 2026: ¿Dónde y a qué hora ver a ‘Checo’ Pérez HOY?

La carrera Sprint del GP de Países Bajos se realizará el sábado 22 de agosto a las 04:00 horas, tras la clasificación para la carrera corta. (Foto: Xinhua/ Imagen generada con Chat GPT)

El Gran Circo aterrizó en el Circuito de Zandvoort, donde este fin de semana regresan las actividades de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Países Bajos luego del parón de verano, que estuvo acompañado de varios cambios dentro de algunas escuderías.

Uno de ellos ocurrió en Cadillac, que modificó su estructura de dirección con la llegada de Marcin Budkowski como nuevo jefe de equipo. Ahora, el encargado de dirigir a la escudería deberá ayudar a que el proyecto continúe creciendo y alcance sus metas, especialmente al tratarse de una escudería nueva en la Fórmula 1.

Además, Red Bull tendrá un cambio de última hora para el Gran Premio de Países Bajos, ya que Isack Hadjar será baja por una lesión en la muñeca que sufrió durante las vacaciones. El francés, octavo en el campeonato de pilotos, será sustituido por Liam Lawson.

La F1 vuelve, además, con una carrera Sprint, por lo que habrá un programa diferente al de un Gran Premio tradicional. Las actividades comienzan este viernes con la clasificación que definirá la parrilla para la carrera corta del sábado.

Sergio Pérez corre este fin de semana en el Gran Premio de Países Bajos. (Foto: Qian Jun / Xinhua).

Qualy sprint de F1: ¿A qué hora ver la clasificación para la carrera corta HOY?

La clasificación Sprint se disputa en la casa de Max Verstappen, quien buscará aprovechar el apoyo de los aficionados neerlandeses para conseguir la pole position de la carrera corta. La sesión se realizará este viernes 21 de agosto y será una de las dos actividades de F1 programadas para la jornada, después de la única práctica libre del fin de semana.

Fecha: viernes 21 de agosto.

viernes 21 de agosto. Hora: 08:30 horas, tiempo del centro de México.

08:30 horas, tiempo del centro de México. Circuito: Circuito de Zandvoort, Países Bajos.

La clasificación Sprint sustituye a la segunda práctica libre de un fin de semana convencional. Por ello, los pilotos tendrán menos tiempo para encontrar la configuración ideal de sus monoplazas antes de comenzar a competir por posiciones.

Clasificación sprint del GP de Países Bajos: ¿Dónde ver EN VIVO a ‘Checo’ Pérez?

En México, la clasificación sprint se podrá seguir a través de plataformas y servicios de streaming que cuentan con la transmisión de las sesiones de Fórmula 1.

F1 TV Pro

Sky Sports

En El Financiero Deportes tendremos el minuto a minuto de la clasificación Sprint, así como todos los detalles del fin de semana del Gran Premio de Países Bajos.

Sprint del GP de Países Bajos: ¿Dónde y a qué hora ver la carrera corta?

Después de conocer el orden de salida con la clasificación sprint, los pilotos volverán a Zandvoort para disputar la carrera corta. La Sprint se realizará el sábado 22 de agosto, aunque los aficionados mexicanos tendrán que desvelarse para seguirla en vivo.

Fecha: sábado 22 de agosto.

sábado 22 de agosto. Hora: 04:00 horas, tiempo del centro de México.

04:00 horas, tiempo del centro de México. Dónde ver: F1 TV Pro y Sky Sports.

Ese mismo sábado se realizará la clasificación para el Gran Premio de Países Bajos, que definirá la parrilla de salida de la carrera principal. Esta sesión comenzará a las 08:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo es el Circuito de Zandvoort, donde corre ‘Checo’ Pérez?

La pista tiene una longitud de 4.259 kilómetros y la carrera principal está programada a 72 vueltas, para completar una distancia de 306.587 kilómetros. El récord de vuelta pertenece a Lewis Hamilton, quien marcó un tiempo de 1:11.097 en 2021.

Zandvoort se caracteriza por sus curvas rápidas, sus desniveles y los constantes cambios de elevación, elementos que hacen que el circuito tenga una sensación similar a la de una montaña rusa. El trazado serpentea entre las dunas y exige precisión a los pilotos.

Así es el Circuito de Zandvoort donde se corre el GP de Países Bajos 2025 (Foto: formula1.com).

Una de sus características más conocidas es la curva Tarzan, que tiene un peralte de aproximadamente 18 grados. Esta inclinación supera la de algunas curvas del Indianapolis Motor Speedway y es uno de los elementos que distinguen al circuito neerlandés.

Con este escenario, la Fórmula 1 retoma la actividad después del parón de verano y lo hace con un fin de semana Sprint. La primera batalla por una posición de privilegio será este viernes, cuando Max Verstappen, ‘Checo’ Pérez y el resto de la parrilla salgan a buscar su lugar para la carrera corta.