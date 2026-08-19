Carlos Sainz renueva su contrato con Williams: ‘Es un líder de este equipo’

Carlos Sainz fue fichado por Williams en 2024, luego de su salida de Ferrari, y comenzó a correr con ellos para la temporada 2025. (Foto: EFE)

¡Hay Carlos Sainz para rato! A días del reinicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1, Williams anunció que el piloto español fue renovado en la escudería con un contrato multianual, por lo que correrá con el equipo británico durante 2027.

La renovación de Sainz Jr. llega poco después de que Alex Albon también firmara un nuevo acuerdo con la escudería, aunque a corto plazo. Antes de este momento, la continuidad de los pilotos no era segura, ya que sus contratos finalizaban este año.

Con las dos renovaciones confirmadas, ambos permanecerán en Williams para la siguiente temporada y no habrá cambios con los pilotos titulares, incluso cuando se llegó a rumorar que Sergio ‘Checo’ Pérez podría ser fichado por la escudería británica.

¿Qué dijo Carlos Sainz tras renovar contrato con Williams?

Carlos Sainz, quien fue fichado por Williams en julio de 2024 tras su paso por Ferrari y comenzó a correr para esta escudería en la temporada 2025, aseguró sentirse emocionado por continuar en el equipo.

“Creo firmemente en las personas que integran este equipo, tanto en la fábrica como en los circuitos, y en las inversiones y el arduo trabajo que se realizan tras bambalinas. Tenemos lo necesario para lograr este cambio juntos”, dijo.

Sainz aseguró que en esta nueva etapa mantendrá firme el compromiso que realizó al llegar a la escudería británica: “ayudar a que Williams vuelva al lugar que le corresponde”, indicó en un comunicado difundido por el equipo.

Carlos Sainz llegó a Williams tras su paso por Ferrari y ahora ha extendido su contrato con la escudería británica. (Foto: EFE) (ALI HAIDER/EFE)

Según Williams, el piloto madrileño “ha desempeñado un papel fundamental en el impulso de la reconstrucción del equipo, combinando un enfoque de ingeniería detallado con velocidad pura, una conducción fluida y una determinación implacable para mejorar el rendimiento en todas las áreas”.

La escudería señala que Carlos Sainz y Alex Albon “forman una de las alineaciones más formidables y experimentadas de la Fórmula 1, con más de 370 Grandes Premios disputados, más de 1600 puntos y 31 podios entre ambos”.

“Ambos pilotos comparten el compromiso de devolver a Williams a la élite a pesar de un difícil 2026, con la firme convicción de que el progreso que se está logrando internamente permitirá alcanzar ese objetivo”, agrega.

¿Qué dijo James Vowles, director de equipo de Williams, sobre Carlos Sainz?

En el comunicado que se difundió tras anunciar la renovación de Carlos Sainz Jr., James Vowles, el director de equipo, elogió el desempeño del español, debido a que no solo ha aportado su talento al volante, sino que también trabaja arduamente con sus ingenieros.

“Desde que se unió al equipo, el talento de Carlos al volante y su dedicación en la fábrica han sido invalorables para este proyecto: trabaja día tras día con sus ingenieros para optimizar cada milisegundo”, explicó.

Fotografía del pasado 23 de julio, en la que puede verse al piloto español Carlos Sainz (Williams). (EFE/ Boglarka Bodnar) (Boglarka Bodnar/EFE)

Por ello, Sainz es visto como una guía: “Es un líder para este equipo y me entusiasma que pueda vislumbrar el potencial que tenemos mientras continuamos su reconstrucción. No solo destacan su habilidad en carrera y su velocidad, sino también el trabajo que realiza tras bambalinas en busca del máximo rendimiento”.

La renovación de Carlos Sainz y Alex Albon llega a pocos días del arranque del Gran Premio de Países Bajos, un fin de semana con el que se retoman las actividades de la F1 tras el parón de verano.

Además de este anuncio, durante las vacaciones hubo un cambio dentro de Cadillac, la escudería en la que corre el mexicano Sergio Pérez, ya que se anunció que Marcin Budkowski asumió el cargo como nuevo jefe de equipo.

Con información de EFE.