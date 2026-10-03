Hallan sin vida a Jazmín Adriana Méndez tras ser reportada como desaparecida en Ecatepec

La familia de Jazmín Adriana Méndez había realizado un bloqueo en avenida Central para exigir a las autoridades su localización con vida.

Ecatepec, EDOMEX. En el municipio de Valle de Chalco Solidaridad fue localizada sin vida Jazmín Adriana Méndez Contreras, de 38 años, quien fue reportada como desaparecida el pasado domingo 27 de septiembre.

Jazmín, quien fue vista por última vez en la colonia La Estrella del municipio de Ecatepec, cuando presuntamente se encontraba con su expareja, identificado como Carlos Arturo, habría sido localizada el jueves en un lote baldío de la colonia Xico con huellas de violencia.

Caso Jazmín Adriana: ¿Qué sabemos de su desaparición y hallazgo sin vida?

Sus familiares, que realizaron un bloqueo sobre avenida Central para exigir su localización con vida, informaron que Jazmín se trasladó al Metro Ecatepec, y alrededor de las 13:00 perdieron contacto con ella.

Desde ese momento, señalaron, iniciaron su búsqueda y solicitaron la intervención de las autoridades. Pero fue la tarde del jueves cuando localizaron el cuerpo de la mujer en un predio baldío de la colonia Xico.

Versiones apuntan que el lugar donde fue encontrado el cuerpo estaría relacionado con actividades vinculadas con la trata de personas, pero hasta el momento no ha sido confirmado por alguna autoridad.

La identidad de la víctima fue confirmada hasta ayer viernes, después de que sus familiares reconocieran en uno de los hombros el tatuaje de una mariposa con la leyenda “Todo pasa”, y en la muñeca otro con el nombre “José”

Madre de Jazmín denuncia omisión de la Fiscalía del Edomex

La madre de Jazmín denunció que a pesar que proporcionó a la Fiscalía del Estado de México la ubicación que arrojaba el teléfono celular de la víctima, no se realizó una intervención en el sitio.

En ese sentido, exigió que se haga justicia, y se determine la responsabilidad de quien resulte responsable.

Autoridades informaron que investigan como ocurrieron los hechos para localizar a quienes resulten responsables de la muerte de la madre de dos menores.