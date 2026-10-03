VIDEO: Suspenden a director operativo de la Policía de León tras agredir a una mujer

El video muestra a policías durante una intervención en una casa de seguridad de León.

El director operativo de la Policía Municipal de León, Guanajuato, Óscar Mario Nava Quevedo, fue separado de sus funciones tras ser difundido un video donde presuntamente aparece golpeando a una mujer.

El funcionario fue suspendido mientras se investiga su actuación durante una intervención policial.

La medida fue tomada luego de que se difundió un video que circula en redes sociales. En él se observa el momento en el que al menos dos elementos uniformados, una mujer y un hombre, están dentro de la habitación de una casa en la que se encuentra una mujer a la que sujeta por el cuello.

En el video se escuchan los gritos de la mujer y otras personas que no se logran apreciar en las imágenes.

Posteriormente, el jefe policial le propina una bofetada en el rostro a la mujer.

Además, la arrastran y un policía forcejea con ella, mientras la víctima intenta liberarse.

En las imágenes también aparecen otros elementos de la corporación, entre ellos una comandante identificada como Paola, conocida con el sobrenombre de ‘Venus’.

Investigan agresión de policía en casa de seguridad de León

El secretario de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León, Jorge Guillén Rico, confirmó que el video corresponde a una intervención realizada anteriormente en una denominada “casa de pánico”, ubicada en la colonia Cerrito Amarrillo, dentro del polígono de Las Joyas, uno de los más conflictivos de la ciudad de León.

El secretario de Seguridad Pública, dijo que el hecho ocurrió hace varias semanas en una casa de seguridad en la colonia Cerrito Amarillo.

“Fue una intervención pasada que se está investigando ya con Asuntos Internos, ya traen el tema. De momento, el comandante va a ser suspendido de sus funciones y ya estoy dando la instrucción para que se siga impartiendo la capacitación en derechos humanos, violencia de género y el manejo responsable del equipo policial. Se ha estado trabajando en ello, pero desgraciadamente suelen presentarse situaciones como esta y es lamentable”, aseguró Guillén Rico.

Se sabe que derivado de este incidente, el Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad de León inició una investigación con el expediente número 442/26-PM.