Jasmin Bugarín inicia trámite para renunciar a la ciudadanía estadounidense: ‘México es mi patria’

Jasmin Bugarín, coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nayarit, estuvo en Guadalajara para emprender su trámite de renuncia a la ciudadanía estadounidense en el Consulado del vecino país; aunque actualmente mantiene vigente su pasaporte de Estados Unidos.

Es considerada una de las ‘corcholatas’ de Morena al gobierno de Nayarit, y su renuncia obedece a la directriz de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaun, que impulsó una iniciativa para que los mandatarios no tengan dobles nacionalidades.

“La soberanía de México es un principio irrenunciable, que debemos proteger y defender. Para mí esta decisión va más allá de un trámite jurídico. Responde a mis comisiones y a mi lealtad con México. México es mi patria y me mi compromiso y la razón de mi servicio público”, dijo Bugarín en un video a través de sus redes sociales.

La también senadora con licencia del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ha asegurado, que no tiene dudas al renunciar a su doble nacionalidad y ha sostenido que está dispuesta a cumplir con los requisitos legales de Morena, además de señalar que más que un trámite, es un tema de convicciones.

Jasmin Bugarín nació en EU y es hija de padres nayaritas

Bugarín ha sido blanco de críticas por haberse inscrito al proceso interno por la coordinación de la Cuarta Transformación en Nayarit sin contar exclusivamente con la nacionalidad mexicana.

Entre las versiones sobre el tema destacan declaraciones como las de la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, quien aseguró que Jasmin Bugarín había renunciado a su doble nacionalidad desde 2018.

La iniciativa de Claudia Sheinbaum ya se aprobó en ambas Cámaras y se requiere el visto bueno de por lo menos 17 entidades federativas para que entre en vigor posteriormente.

La coordinadora morenista nació en Estados Unidos debido a que sus padres, originarios de Nayarit, migraron a trabajar al vecino país. La Constitución Mexicana, en su artículo 30, en el apartado A, refiere de cuatro supuestos de nacionalidad mexicana: se trata de haber nacido en el país, ser hijo de padres mexicanos, ser padre de hijos nacidos en México, y ser naturalizado por trámites.