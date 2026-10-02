‘Siento que el brazo me va a reventar’: ¿Por qué Christa Pike sobrevivió a dos dosis letales? Esto habría fallado

Christa Pike, la única mujer en el corredor de la muerte de Tennessee, permanece inconsciente, intubada y conectada a un respirador artificial después de sobrevivir a dos intentos de ejecución mediante la inyección letal.

Pike, de 50 años, fue trasladada a un hospital de Nashville en estado crítico tras el intento de ejecución del miércoles en la Institución de Máxima Seguridad de Riverbend. De acuerdo con una moción de emergencia presentada por su defensa, sus brazos quedaron hinchados, quemados y con ampollas.

¿Por qué falló la ejecución de Christa Pike?

Según la documentación presentada por sus abogados, el principal problema habría ocurrido durante la colocación de las vías intravenosas necesarias para administrar el pentobarbital.

El equipo encargado de la ejecución utilizó al menos siete agujas para intentar encontrar una vena adecuada. Una de ellas, según el escrito, llegó a doblarse aproximadamente 90 grados cuando fue retirada.

La defensa sostiene que los funcionarios no detectaron que las vías no estaban correctamente colocadas y que algunas venas se habían reventado. Como consecuencia, el pentobarbital habría entrado parcial o totalmente en los tejidos debajo de la piel en lugar de administrarse de manera adecuada por vía intravenosa.

Los abogados también señalaron que los médicos de Pike habían advertido previamente que sus venas pequeñas y un trastorno sanguíneo llamado trombocitosis podían dificultar la colocación de las vías intravenosas.

En medio del procedimiento, Pike habría intentado señalar a los funcionarios dónde colocar las agujas. Los testigos, de acuerdo con la moción, la escucharon llorar, sollozar y respirar con dificultad.

“Siento que el brazo me va a reventar”, habría dicho al equipo de ejecución, además de preguntar: “¿Esto pasa así?”

Christa Pike llevaba casi 30 años en el corredor de la muerte

Pike fue condenada a muerte en 1996 por el asesinato de Colleen Slemme, su compañera de estudios.

Desde entonces permanecía en el corredor de la muerte de Tennessee y estaba previsto que se convirtiera en la primera mujer ejecutada por el estado desde 1819.

El intento del miércoles no es la primera ejecución fallida en Tennessee en lo que va de 2026.

En mayo, Tony Carruthers, otro recluso del corredor de la muerte, también debía ser ejecutado mediante inyección letal, pero el procedimiento tuvo que ser cancelado después de que el personal penitenciario no lograra colocar una segunda vía intravenosa adecuada, como lo establece el protocolo.

Tras lo ocurrido, el gobernador Bill Lee anunció la suspensión de los intentos de ejecución programados para el resto del año y ordenó una revisión independiente del procedimiento. Lee ha señalado que, desde su perspectiva, la ejecución se realizó conforme al protocolo establecido por el estado.

¿Qué pide la defensa de Christa Pike?

Los abogados de Pike solicitaron al Tribunal de Cancillería del Condado de Davidson que ordene al Departamento Correccional de Tennessee preservar todas las pruebas relacionadas con el intento de ejecución.

La defensa sostiene que esos materiales podrían demostrar que el personal penitenciario violó los derechos constitucionales de Pike al someterla a un procedimiento que califican como castigo cruel e inusual. La defensa también solicitó la conmutación de su condena.

Con información de EFE.