Imelda Tuñón obtiene medidas de protección tras denuncia de Maribel Guardia: ‘Nunca voy a estar tranquila’

Las medidas de protección impedirán que Marible Guardia y su abogado hablen del proceso contra Imelda Tuñón. (Fotografía. Cuartoscuro, Shutterstock)

La cantante y actriz Imelda Tuñón acudió a los juzgados anexos al Reclusorio Norte en la CDMX, donde un juez ratificó las medidas de protección que tiene a su favor en medio del conflicto legal que mantiene con Maribel Guardia.

La viuda de Julián Figueroa acudió acompañada de sus abogados, quienes explicaron que las medidas incluyen a Maribel Guardia, Marco Chacón, esposo de la actriz, y al abogado Alonso Beceiro.

La resolución ocurre días después de que la actriz Maribel Guardia presentó una denuncia de hechos contra su exnuera ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, luego de que Imelda Tuñón reveló que acudía con una especialista y describía como propios algunos de los síntomas que padecía Julián Figueroa para conseguir medicamentos que posteriormente le daba al cantante.

¿Qué medidas de protección obtuvo Imelda Tuñón?

El juez ratificó las medidas de protección a favor de Imelda Tuñón y su hijo, las cuales establecen restricciones para evitar acercamientos, actos de intimidación o la difusión de información que pueda ponerlos en riesgo. Entre las disposiciones se encuentran:

Prohibición de acercamiento o comunicación con Imelda Tuñón y su hijo.

o comunicación con Imelda Tuñón y su hijo. Prohibición de realizar actos de intimidación o molestia, ya sea personalmente, mediante redes sociales, medios de comunicación o terceras personas.

o molestia, ya sea personalmente, mediante redes sociales, medios de comunicación o terceras personas. Prohibición de captar o transmitir imágenes o información que permita identificar o localizar a Imelda o al menor en situaciones de violencia.

Tras la audiencia, la abogada de Tuñón explicó que uno de los motivos para solicitar la protección fueron las diferentes declaraciones y entrevistas que Maribel Guardia y su abogado ofrecieron en torno a los procedimientos legales de su clienta.

“El cambio de abogado motivó una situación en donde en los medios se han hecho diversas publicaciones, entrevistas y se ha hablado respecto al tema de Imelda. Lo que estamos buscando es evitar esto, que haya un sigilo, que haya un cuidado respecto a lo que se manifiesta”, explicó.

La defensa sostuvo que Guardia, Chacón y su representante legal fueron notificados de la audiencia, aunque no se presentaron en los juzgados. La abogada señaló que la notificación se colocó en su domicilio y que también proporcionaron correos electrónicos para realizar el procedimiento.

Al ser cuestionada sobre el alcance de las restricciones, la defensa de Imelda explicó que uno de sus objetivos es evitar que los asuntos relacionados con el proceso se discutan públicamente en medios de comunicación y que, desde su perspectiva, se distorsione lo declarado por su clienta.

Otro de los abogados de Imelda Tuñón puso como ejemplo la controversia por los medicamentos que ella afirmó haber conseguido durante su relación con Julián Figueroa.

Maribel Guardia denunció a Imelda Tuñón para esclarecer las causas de la muerte de Julián Figueroa.

¿Qué dijo Imelda Tuñón tras acudir al Reclusorio Norte?

A su salida de los juzgados, Imelda Tuñón habló brevemente sobre cómo enfrenta los recientes procedimientos legales y las declaraciones públicas en torno a su conflicto con Maribel Guardia.

“Emocionalmente muy mal, tanta cosa tan fea, tanta mentira que se ha dicho. No, no, no voy a estar tranquila nunca, yo creo que nunca voy a estar tranquila aquí”, declaró.

Tuñón también respondió a los cuestionamientos sobre las versiones que circularon acerca de un supuesto viaje de su hijo a Estados Unidos y negó haber declarado públicamente que se lo llevó a ese país.

“Yo nunca he mencionado nada así. Yo simplemente he dicho que mi hijo está salvo”, señaló.

¿Por qué Maribel Guardia denunció a Imelda Tuñón?

Maribel Guardia presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía de la CDMX después de que Imelda Tuñón relató en una entrevista cómo conseguía medicamentos que posteriormente consumía Julián Figueroa, quien murió el 9 de abril de 2023.

Tuñón contó que el cantante padecía problemas de ansiedad y para dormir, por lo que ella acudía con una especialista y describía como propios algunos de los síntomas que, de acuerdo con su versión, presentaba su esposo para obtener los medicamentos.

Alonso Beceiro, abogado de Guardia, explicó que la denuncia busca que las autoridades investiguen las circunstancias en las que se consiguieron y suministraron esos medicamentos, así como los acontecimientos previos a la muerte de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian.

La denuncia forma parte de una disputa legal que comenzó en 2025 y que también derivó en procedimientos relacionados con José Julián, hijo de Imelda Tuñón y Julián Figueroa. Las medidas de protección ratificadas a favor de Imelda corresponden a un procedimiento distinto de las denuncias presentadas por la actriz.