Manuel Masalva, actor de la serie ‘Narcos: México’, sufre amputación tras agresiva infección bacteriana

Manuel Masalva, actor conocido por interpretar a Ramón Arellano Félix en la serie Narcos: México, reveló que le tuvieron que amputar los dedos de los pies tras padecer una grave infección bacteriana.

A más de un año de la emergencia médica, el actor mexicano decidió abrirse con sus el público y contar cómo cambió su vida después de permanecer hospitalizado de emergencia en Dubái.

¿Qué le pasó a Manuel Masalva? Esto contó el actor

La crisis de salud de Manuel Masalva comenzó durante un viaje por Filipinas con escala en Dubái. El intérprete mexicano contrajo una infección bacteriana que afectó distintos órganos tras alojarse principalmente en su sangre.

Las complicaciones fueron tan graves que permaneció más de 100 días en coma inducido mientras recibía atención médica en el extranjero. Durante ese periodo, familiares, amigos y compañeros del medio artístico solicitaron apoyo para cubrir los gastos de su tratamiento.

Al despertar, Masalva descubrió una de las secuelas más graves de la infección. “Cuando despierto del coma, nunca volví a ver mis pies igual”, contó en un video publicado recientemente en sus redes sociales.

¿Por qué amputaron los dedos de los pies a Manuel Masalva?

El actor Manuel Masalva explicó que la infección afectó su circulación y provocó que sus pies permanecieran casi completamente negros durante varias semanas, “como quemados”, según describió.

Los médicos diagnosticaron una necrosis o gangrena y durante aproximadamente mes y medio intentaron controlar tanto la infección como el daño en los tejidos. Finalmente le informaron que tendrían que amputarle los dedos de los pies.

“Yo lo acepté. No sé cómo sucedió, sin pensarlo tanto como usualmente lo hago, nunca sentí miedo”, relató Masalva sobre el momento en que recibió la noticia.

Después de la intervención, el actor de Narcos: México permaneció hospitalizado durante varios meses. “Unos días después ya estaba yo de nuevo de camino al quirófano y salí una vez más de ahí con éxito. Sin una pequeña parte de mi cuerpo pero con vida”, expresó.

Manuel Masalva cuenta su proceso de recuperación

De acuerdo con su testimonio, Masalva experimentó una pérdida de 28 kilos y tuvo que iniciar un proceso de rehabilitación para recuperar fuerza, estabilidad y movilidad después de la hospitalización.

El actor recibió el alta del hospital en Dubái y posteriormente continuó su recuperación en México. Una de las principales dificultades para Masalva ha sido adaptarse a una nueva forma de caminar después de la amputación de los dedos.

Actualmente utiliza prótesis para recuperar movilidad. “Tengo un par de meses usando unas prótesis para caminar, para recuperar mi movilidad, y eso me ha devuelto mucha vida”, compartió.

Masalva también habló del impacto que la emergencia tuvo en su familia y de la importancia que tuvo su fe durante el proceso. “Más allá del dolor de mi familia, que estaban ahí conmigo, yo todo el tiempo me sentía acompañado por Dios”, señaló.

El actor reconoció que todavía está aprendiendo a aceptar los cambios que experimentó su cuerpo, pero describió esta etapa como un nuevo comienzo.

“Me ha puesto en un lugar nuevo, un poco diferente, pero lleno de esperanza para seguir aprendiendo y continuar aquí”, expresó.

Masalva también agradeció las muestras de apoyo que recibió durante su hospitalización y recuperación. “Lo más importante es creer en nosotros mismos y en ayudar a los demás”, concluyó.