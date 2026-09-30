Muere Fiona, hija de 13 años del actor de ‘Pretty Little Liars’ Chad Lowe: ‘Era la luz de nuestras vidas’

Chad Lowe y Kim Painter formaron una familia con sus tres hijas: Mabel, Fiona y Nixie. (Fotos: Shutterstock / IA).

Fiona Hepler Lowe, hija del actor Chad Lowe —conocido por Pretty Little Liars, La Ley y Orden y Bones— y de la productora Kim Painter, murió a los 13 años.

Su fallecimiento fue confirmado en un comunicado compartido por People, donde la familia Lowe expresó: “Estamos profundamente desconsolados por la pérdida de nuestra querida Fiona (...) una joven cariñosa, inteligente, creativa y a la que le encantaba bailar”.

En su mensaje, la familia del actor de CSI Miami destacó que era una niña muy amada: “Sus hermanas la adoraban y sus padres la querían profundamente (...) De hecho, era la luz de nuestras vidas”.

¿De qué murió Fiona, hija de Chad Lowe y Kim Painter?

El comunicado no precisó las condiciones de su muerte, pero compartió los números de ayuda en casos de crisis y suicidio: “Si tú o alguien que conoces está pasando por dificultades de salud mental, por favor, ponte en contacto con la línea de ayuda 988 Suicide & Crisis Lifeline llamando o enviando un mensaje de texto al 988″.

“Su fallecimiento es devastador para toda nuestra familia y pedimos oraciones y privacidad en estos momentos”, agrega el mensaje.

¿Quién es el actor Chad Lowe?

Chad Lowe, originario de Dayton, Ohio, Estados Unidos, nació el 15 de enero de 1968. Es el hermano menor de Rob Lowe, de quien siguió los pasos en la actuación.

Tras divorciarse de Hilary Swank, en 2010, Chad se casó con Kim Painter y tuvieron 3 hijas: Mabel Painter (17 años), Fiona (13 años) y Nixie Barbara (10 años).

La familia Lowe perdió su casa en los incendios de Pacific Palisades, en California, a inicios de 2025. Chad incluso compartió el momento en que sus hijas acudieron a ver lo que quedó.

“La forma en que han afrontado toda esta experiencia devastadora es sencillamente extraordinaria. Me sorprende su espíritu y su fortaleza. Ayudarlas a superar estos momentos difíciles es mi único objetivo. Ser su padre es la mayor alegría y el mayor privilegio de mi vida”, escribió en ese entonces.

Meses después, en noviembre, Chad felicitó a Fiona con un mensaje en Instagram: “¡¡Hoy celebramos que Fiona se ha convertido oficialmente en adolescente!! ¡Sigue bailando por la vida, FiBear! ¡Te quiero muchísimo!!"

Desde la década de los 80, el intérprete ha acumulado alrededor de 70 créditos en series y películas, como La Ley y Orden, Infidelidad, Beautiful Ohio, La vida continúa, CSI Miami, Sala de urgencias, Bones, Almas perdidas y Drop dead diva.

Su papel de Byron Montgomery en más de 80 capítulos de Pretty Little Liars lo hizo un rostro habitual en la televisión en los últimos años; además, recientemente salió como Thomas Coville en Supergirl.

Con información de EFE.