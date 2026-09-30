Wall Street abre positivo mientras se asimilan cifras económicas: ¿Cómo opera HOY?

Los principales índices accionarios de Wall Street operan con variaciones positivas al tiempo que los inversionistas asimilan el gasto de los consumidores estadounidenses en agosto, así como el dinamismo de la economía estadounidense.

El Nasdaq encabeza las ganancias al subir un 0.96 por ciento, situándose en las 27 mil 053.80 unidades, seguido por el S&P 500 que avanza un 0.58 por ciento a los 7 mil 715.66 puntos, mientras que el Dow Jones registra un incremento del 0.16 por ciento, alcanzando los 51 mil 433.78 enteros.

De acuerdo con analistas de Monex, la atención sigue centrada en la posibilidad de que la Reserva Federal mantenga una política monetaria restrictiva por más tiempo, en un entorno donde los elevados precios del petróleo continúan alimentando las presiones inflacionarias, sosteniendo los rendimientos de los bonos del Tesoro en niveles altos y fortaleciendo al dólar.

En Europa, los principales indicadores operan a la baja, el FTSE 100 de Londres registra la menor pérdida con un descenso de 0.17 por ciento, ubicándose en los 10 mil 618.42 puntos, seguido por el IBEX 35 de Madrid que retrocede un 0.20 por ciento a las 19 mil 478.20 unidades; en tanto, el DAX de Alemania cae un 0.50 por ciento alcanzando los 25 mil 272.34 enteros, y el CAC 40 de París encabeza los retrocesos de la región al ceder un 0.77 por ciento, situándose en las 7 mil 973.77 unidades.

A nivel local los movimientos son negativos, ya que el índice principal de la Bolsa Mexicana de Valores, S&P/BMV IPC pierde 0.42 por ciento, en los 64 mil 835.85 puntos, mientras que, por el otro, el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores con 0.30 por ciento menos, ronda en los mil 315.70 enteros.

Por su parte, los crudos marcadores presentan incrementos de 1.80 por ciento para el West Texas Intermediate (WTI) que cotiza en los 91.02 dólares por barril, y el referencial Brent con 0.87 por ciento más, se sitúa en los 103.48 billetes verdes por unidad.