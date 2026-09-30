Peso, a cerrar su peor mes del último año: ¿En cuánto está el tipo de cambio este 30 de septiembre?

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados durante este miércoles 30 de septiembre.

El peso mexicano pierde ante el dólar en la última sesión de septiembre, en el que se perfila para ser su peor mes en al menos el último año.

Los analistas se apresuran a recortar sus previsiones de fin de año para el peso, tras el desempeño inferior de la moneda frente a todas las demás divisas principales durante el último mes.

Société Générale, Morgan Stanley y Banco Base han revisado a la baja sus estimaciones para el peso a medida que los inversores de carry trade—quienes se endeudan en una moneda con tasas de interés bajas para invertir en otra de mayor rendimiento— abandonan el mercado.

Esto pierde el peso ante el dólar HOY

De acuerdo con los datos de Bloomberg, el tipo de cambio se ubica en los 18.07 pesos por dólar, un centavo más con respecto al cierre del martes 29 de septiembre.

El dólar se vendió en 17 pesos por unidad el pasado primero de septiembre, por lo que la pérdida acumulada para este mes se perfila para ser superior a 1 pesos.

”De confirmarse un dato del PCE o PIB en Estados Unidos más fuerte de lo previsto que impulse la firmeza del dólar global, o si escalan las advertencias comerciales desde Washington, la paridad presionará las resistencias clave ubicadas entre los 18.12 y 18.22 pesos”, advirtió Felipe Mendoza, analista de mercados en EBC Financial Group.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 18.52 pesos, mientras que el precio de compra es de 17.54 unidades por cada billete verde en la sesión de este miércoles 30 de septiembre.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 5.25 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.64 por ciento.

Entre las monedas emergentes que más pierden ante el peso están el rublo ruso con 0.64 por ciento; la rupia indonesia con 0.59 por ciento; el peso colombiano con 0.45 por ciento; el real brasileño con 0.42 por ciento, y el forint húngaro con 0.33 por ciento.