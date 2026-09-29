Tipo de cambio rebasa los 18 pesos por dólar: ¿Cuáles son los beneficios de la caída?

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados este martes 29 de septiembre.

Un menor atractivo en las operaciones de carry trade, sumado a la aversión al riesgo a nivel global y la posibilidad de que el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos se reduzca, llevó al tipo de cambio más allá de las 18 unidades este martes 29 de septiembre.

Gabriella Siller, directora de Análisis Económico en Grupo Financiero BASE, explicó que entre los beneficios de la caída del peso ante el dólar están un mayor poder adquisitivo de las remesas; un abaratamiento de las exportaciones mexicanas, y la atracción de Inversión Extranjera.

¿Cuánto se deprecia el peso ante el dólar HOY?

La caída es de 0.41 por ciento, según datos de Bloomberg. Esto coloca al tipo de cambio en las 18.06 unidades, 12 centavos más con respecto al cierre del lunes 28 de septiembre.

Felipe Mendoza, analista de mercados EBC Financial Group, comentó que de mantenerse la presión en “las tasas soberanas globales y prevalecer las preocupaciones por la brecha entre las expectativas de comercio exterior y la inversión real”, el tipo de cambio podría irse hasta los 18.12 pesos por dólar.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 18.52 pesos por dólar, mientras que el precio de compra es de 17.48 unidades por cada billete verde en la sesión de este martes 29 de septiembre.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 5.26 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.57 por ciento.

El peso lidera las pérdidas de las monedas de mercados emergentes. Le siguen la corona checa con 0.36 por ciento; el dólar tawanés con 0.34 por ciento; el zloty polaco coin 0.33 por ciento, y el peso chileno con 0.32 por ciento.