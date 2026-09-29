¿Qué enfermedad tenía Dennis Haskins, actor de ‘Salvados por la campana’ que falleció? ‘No quería contarlo’

Dennis Haskins también participó en otras series populares como Mad Men y How I Met Your Mother. (Foto: Unsplash/Wikimedia Commons)

Tras una prolífica carrera en la que fue parte de proyectos como Salvados por la campana, donde dio vida al señor Richard Belding, el actor Dennis Haskins falleció a los 75 años.

El famoso, quien también participó en episodios de Mad Men y How I Met Your Mother, murió el domingo en Burbank, Estados Unidos, según confirmó su representante, Jay Schachter.

Hasta este momento, se desconocen las causas de muerte de Dennis Haskins; sin embargo, personas cercanas al protagonista de Buenos días, señorita Bliss revelaron que el actor presentó problemas de salud durante los últimos años.

Hasta este momento no se han revelado las causas de muerte de Dennis Haskins. (Foto: Shutterstock)

¿Qué enfermedad tenía Dennis Haskins?

Kimberly Snow, amiga y cuidadora de Dennis, habló sobre el fallecimiento del actor con The New York Post, donde compartió que Haskins había sido diagnosticado con Parkinson, una enfermedad neurodegenerativa.

Dimples Karaoke, un bar del que Dennis era cliente frecuente, detalló que el actor recibió el diagnóstico de la enfermedad hace ocho años; sin embargo, optó por no contarlo, ya que no quería dar explicaciones ni ser el centro de atención.

“Había guardado silencio sobre su pelea con el Parkinson, entre otras preocupaciones de salud, porque no quería la atención. No quería tener que contárselo a la gente”, indicó el bar en su publicación.

Nadie del entorno cercano al actor reveló que estaba enfermo ni compartió qué otros padecimientos tenía. No obstante, su amiga Kimberly Snow comentó que Dennis vivía en una residencia para adultos mayores, a la cual ingresó tras el diagnóstico de Parkinson.

¿Qué es el Parkinson, la enfermedad de Dennis Haskins?

El Parkinson es una enfermedad que aparece cuando las neuronas comienzan a degenerarse o mueren progresivamente, lo que ocasiona daños en el sistema nervioso, encargado de controlar, entre otras cosas, el movimiento.

Mayo Clinic explica que muchos de los síntomas del Parkinson se deben a la muerte de las neuronas que producen dopamina. Cuando los niveles de este neurotransmisor son bajos, se genera actividad cerebral irregular que provoca problemas de movimiento.

Este padecimiento es gradual, ya que puede comenzar con temblores casi imperceptibles en las manos, los pies o la mandíbula, pero con el tiempo estos pueden empeorar. En algunos casos, el Parkinson también provoca rigidez, disminución del movimiento y problemas con el equilibrio.

El portal especializado en salud indica que las causas del Parkinson no son del todo claras hasta ahora, aunque podrían influir factores ambientales y genéticos. Tampoco existe cura para la enfermedad.

¿Quién fue Dennis Haskins, actor de ‘Salvados por la campana’?

Dennis Haskins nació en Chattanooga, Tennessee, el 18 de noviembre de 1950. Estudió en Our Lady of Perpetual Help, Notre Dame High School y posteriormente en la Universidad de Tennessee en Chattanooga (UTC), donde tuvo una participación activa en la vida estudiantil.

Formó parte del Club de Teatro y fue miembro fundador de Harlequins, además de escribir y participar en obras. También fue presidente de entretenimiento de la Asociación de Gobierno Estudiantil, desde donde organizó conciertos y otros eventos, según explica el sitio web de la universidad.

Su carrera como actor lo llevó a interpretar a Richard Belding, el director de la secundaria Bayside en Salvados por la campana. El personaje era conocido por intentar poner orden entre las travesuras de sus alumnos y por su característica frase: “Ey, ey, ey, ¿qué está pasando aquí?”.

Haskins también participó en Salvados por la campana: La nueva generación y otros proyectos como Mad Men, How I Met Your Mother y A Million Ways to Die in the West.